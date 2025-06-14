"Armado" y "peligroso": quién es Vance L. Boelter, el presunto asesino de una legisladora demócrata de Minnesota y su esposo

Video Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo en Minnesota: tenía una lista con nombres de políticos y activistas

Autoridades de Minnesota identificaron como principal sospechoso del asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo a Vance L. Boelter, de 57 años, quien también disparó contra otro legislador y su cónyuge.

Según las autoridades, el hombre habría asesinado a la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y su esposo, Mark, este sábado por la mañana en su hogar de Brooklyn Park, un suburbio de Minneapolis.

Boelter presuntamente también disparó e hirió al senador John Hoffman, también demócrata, y a su esposa, Yvette, en su domicilio de Champlin, a unas nueve millas de distancia del primer ataque.

Tras los hechos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió imágenes obtenidas de cámaras de seguridad donde se observa al hombre en distintos momentos.

Una de las imágenes lo muestra con el rostro cubierto con una máscara de látex, vestido con lo que aparenta ser un uniforme. Las autoridades creen que cometió los ataques haciendo pasar por policía.

Vance L. Boelter tiene amplia experiencia en seguridad y equipo militar, según reportes

De acuerdo con reportes, además de ser el director de una empresa llamada Red Lion Group, con sede en la República Democrática del Congo, el sospechoso trabajaba para otra compañía llamada Praetorian Guard Security Services, especializada en temas de seguridad.

Según el sitio de esa empresa, para la cual el sospechoso trabajaba como encargado de patrullajes de seguridad, Boelter tiene conocimientos sobre temas de seguridad y militares.

“El doctor Vance Boelter ha participado en situaciones de seguridad en Europa del Este, África, Norteamérica y el Medio Oriente, incluyendo Cisjordania, el sur del Líbano y la Franja de Gaza”, dice la página.

“Aporta una gran experiencia en seguridad, forjada tanto por su amplia experiencia sobre el terreno como por su formación impartida tanto por empresas de seguridad privadas como por personal del Ejército estadounidense”.

Un perfil en el sitio LinkedIn que parece pertenecerle indica que Boelter tiene un doctorado en Liderazgo para el Avance del Aprendizaje y el Servicio de la Universidad Cardinal Stritch.

Fox News reportó que Boelter fue designado para la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del estado por dos gobernadores de Minnesota.

Según el medio, inicialmente fue nombrado para ese cargo por el gobernador Mark Dayton en 2016 y luego fue ratificado por el gobernador Tim Walz en 2019 como representante del sector privado ante el consejo.

Ese nombramiento concluyó en 2023, dicen los reportes.

Intensa búsqueda en Minnesota para dar con el presunto atacante Vance L. Boelter

Cientos de agentes de policía se desplegaron en un suburbio de Minneapolis el sábado en busca de Boelter, quien se hizo pasar por un agente de policía para balear y matar a la legisladora estatal demócrata. Walz calificó como “un asesinato políticamente motivado”.

Los ataques matutinos dirigidos a legisladores en los suburbios del norte de Minneapolis provocaron advertencias a otros funcionarios electos en todo el estado y la cancelación de las manifestaciones planeadas de 'No Kings' contra el presidente Donald Trump en esa región.

Las autoridades sostuvieron que el sospechoso tenía volantes de la protesta en su coche y escritos que mencionaban los nombres de las víctimas, así como de otros legisladores y funcionarios, aunque no pudieron decir si tenía otros objetivos específicos.

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que los líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados durante un tiempo de profundas divisiones políticas.

"Creemos que está trabajando para potencialmente huir del área (de Minneapolis-St. Paul)", dijo Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal del estado, en una conferencia de prensa.

Boelter había sido visto el sábado por la mañana en el área de Minneapolis en imágenes de video de vigilancia obtenidas de un negocio, dijo el funcionario.

Las motivaciones para el asesinato de la congresista de Minnesota aún no han sido aclaradas

Evans dijo que las autoridades todavía estaban investigando los motivos del sospechoso y no sabían si había más personas involucradas en los ataques.

Trump y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, condenaron lo que llamaron "violencia horrible" y dijeron que los perpetradores serían procesados "con todo el peso de la ley".

"Este fue un acto de violencia política selectiva", declaró Walz a la prensa. "El diálogo pacífico es la base de nuestra democracia. No resolvemos nuestras diferencias con violencia ni a punta de pistola".

Evans dijo que Hoffman había salido de la cirugía y estaba "en condición estable", pero que había sufrido "lesiones importantes".

El funcionario estatal dijo que Hoffman y su esposa fueron baleados primero, y mientras la policía investigaba, Hortman y su esposo fueron baleados unos 90 minutos después.

El atacante pudo escapar durante un intercambio de disparos con oficiales cerca de la residencia de Hortman, dijo Evans.

Vance L. Boelter se hizo pasar por un policía en ambos ataques, según autoridades

En ambos ataques, las autoridades creen que el agresor se hacía pasar por un agente del orden.

En Brooklyn Park, donde vivía Hortman, las autoridades levantaron la orden de quedarse en casa el sábado por la tarde, diciendo que si bien el sospechoso seguía prófugo, había "razones para creer que ya no está en la zona".

"En este momento crítico en el que nos encontramos, este trágico acto aquí en Minnesota debería servirnos de recordatorio a todos", dijo Walz.

La democracia y los debates en los pasillos del Congreso, en las legislaturas estatales y en las juntas escolares son una forma de resolver nuestras diferencias pacíficamente y llevar a la sociedad a un lugar mejor.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar de Minnesota recordó a Hortman como una amiga que dedicó su vida a servir al estado, trabajando en temas como los derechos de las mujeres y la energía limpia.

La ex congresista estadounidense Gabby Giffords, que sobrevivió a un tiroteo en la cabeza en 2011 y ahora es una destacada defensora de la prevención de la violencia armada, se describió a sí misma como "devastada" por la muerte de Hortman.

"Debemos proteger nuestra democracia de aquellos que intentan destruirla con un arma", escribió Giffords en X.

Con información de The Associated Press y AFP.