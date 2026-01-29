Amy Klobuchar La senadora demócrata Amy Klobuchar anuncia su candidatura para gobernadora de Minnesota La decisión de Kloubuchar, una crítica firme de Donald Trump, da a los demócratas una candidatura sólida y de alto perfil, con un historial de victorias estatales y una carrera por la nominación de su partido a las presidenciales en 2020.

Video "Voy a defender la libertad del sistema reproductivo de las mujeres": Klobuchar a la 'Real América'

La senadora demócrata estadounidense por Minnesota, Amy Klobuchar, anunció este jueves 29 de enero de 2026 que se postula para gobernadora del estado en las próximas elecciones, un puesto que queda vacante tras el anuncio del actual gobernador, Tim Walz, de que abandonaba la campaña por su reelección.

“Minnesota, hemos pasado por mucho”, dijo Klobuchar en un video publicado este jueves en sus redes sociales. “Estos tiempos requieren líderes que se enfrenten a esta administración y no sean simples sellos de goma, pero que también estén dispuestos a buscar puntos en común y arreglar las cosas en nuestro estado”.

PUBLICIDAD

“Me gusta mi trabajo en el Senado”, agregó. “Pero amo más a nuestro estado que a cualquier trabajo”, declaró. “Creo que debemos defender lo que es correcto y corregir lo que está mal”, agregó.

Minnesotans, we’ve been through a lot.



And I believe this moment calls for grit, resilience, and faith in each other.



I believe we must stand up for what’s right. And fix what’s wrong.



Today, I’m announcing my candidacy for Governor. pic.twitter.com/yVnbvmMyxO — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) January 29, 2026



La actual senadora citó los graves incidentes que ha vivido Minnesota en el último año, desde la ofensiva migratoria de Trump, que ha ocasionado la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes federales, las protestas, el asesinato de un líder legislativo estatal y un tiroteo en una escuela que mató a varios niños, sin mencionar directamente las investigaciones por fraude en programas de cuidado infantil que Trump ha usado políticamente para justificar el despliegue federal.

“No podemos edulcorar lo difícil que es esto, pero en estos momentos de enorme dificultad, encontramos fuerza en nuestros valores de Minnesota: trabajo duro, libertad, decencia y buena voluntad”, agregó la senadora en el video.

La decisión de Kloubuchar, una de las críticas más firmes de Trump, da a los demócratas una candidatura sólida y de alto perfil, con un historial de victorias estatales y una carrera por la nominación de su partido a las presidenciales en 2020.

¿Quién es

Amy Kloubuchar, figura de peso en el Partido Demócrata?

Amy Klobuchar es una exfiscal logal que actualmente cumple su cuarto mandato en el Senado de EEUU. Se define como moderada y ha demostrado capacidad de ganar en Minnesota. Ganó su reelección en 2024 con casi 16 puntos porcentuales de ventaja.

Durante el primer mandato de Trump se destacó por un duro cuestionamiento a sus nominaciones judiciales, incluida la del actual magistrado de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

PUBLICIDAD

Luego, tras la presidencia de Trump, fue de las legisladoras más críticas durante las investigaciones bipartidistas del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, presionando a la policía del Capitolio, a funcionarios de la administración y otros para obtener detalles de lo que las autoridades sabían antes y cómo los atacantes lograron entrar al Congreso.

“Es nuestro deber dar respuestas inmediatas a lo ocurrido”, declaró entonces y ayudó a redactar un informe que se centró no en Trump sino en mejorar los protocolos de seguridad del Capitolio.

Amy Klobuchar buscó la nominación demócrata en 2020 como moderada, en la misma franja política que Biden. Lanzó su campaña en medio de una tormenta de nieve en Minnesota, destacando su “tenacidad” y su sentido común del Medio Oeste.

Como candidata, enfrentó críticas de excolaboradores del Senado que la describieron como una jefa difícil, pero se destacó en los debates por su pragmatismo y superó a varios candidatos con más recursos, llegando incluos a liderar a Biden en los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire, pero fue derrotada en Carolina del Sur y abandonó la contienda para apoyar a Biden.

Tras la victoria de Biden, Klobuchar habría estado bien posicionada para un cargo en el gabinete, posiblemente incluso como fiscal general, pero la división 50-50 en el Senado lo hizo inviable.

Algunas voces la han mencionado como una posible candidata presidencial para 2028. Es la miembro principal del Comité del Senado sobre Agricultura, Nutrición y Silvicultura, y también es una figura clave en el Comité Judicial de la Cámara Alta.

PUBLICIDAD

En 2021, anunció que había recibido tratamiento por cáncer de mama y en 2024 informó que estaba libre de cáncer, aunque volvió a someterse a otra ronda de radioterapia.

Mira también: