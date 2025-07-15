La carta manuscrita que el presunto autor dejó al FBI y otros nuevos detalles del asesinato a tiros de la congresista de Minnesota Melissa Hortman

Video Sospechoso de asesinar a congresista en Minnesota y a su esposo podría enfrentar la pena de muerte

Un gran jurado federal presentó cargos formalmente este martes contra el hombre acusado de asesinar a tiros en junio a la congresista estatal de Minnesota Melissa Hortman y a su marido, y herir de gravedad al senador estatal John Hoffman y a su esposa.

La acusación contra Vance Boelter incluye cargos de acoso, posesión de armas de fuego y asesinato, los cuales podría conllevar la pena de muerte federal.

Boelter, director de una empresa de seguridad de 57 años, fue detenido tras una intensa operación de búsqueda y captura como supuesto autor de este doble crimen.

El hombre está acusado de presentarse en casas de cuatro políticos demócratas estatales el 14 de junio para atacarlos, disfrazado de policía en un coche de patrulla falso, y portando listas de otros funcionarios demócratas como posibles objetivos.

"Este asesinato político, inédito en el estado de Minnesota, ha sacudido nuestro estado a un nivel nunca visto", declaró el fiscal federal interino Joseph Thompson.

Añadió que la decisión sobre si solicitar o no la pena de muerte "no se conocerá hasta dentro de varios meses" y que dependerá de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Minnesota abolió la pena de muerte estatal en 1911, pero el gobierno del presidente Donald Trump afirma que pretende ser enérgico en la búsqueda de la pena capital para delitos federales mayores.

Inicialmente, los fiscales acusaron a Boelter de los mismos cargos vistos este martes. Sin embargo, necesitaban una acusación formal ante un gran jurado para llevar el caso a juicio.

El abogado defensor de Boelter no respondió de inmediato a mensajes de la agencia AP en busca de comentarios sobre esta acusación formal.

La carta manuscrita que el presunto asesino de la congresista de Minnesota dejó para el FBI

El fiscal Thompson también reveló este martes nuevos detalles sobre el caso en una conferencia de prensa.

Dijo que los investigadores encontraron una carta manuscrita de Boelter dirigida al director del FBI, Kash Patel, en la que confesaba los tiroteos y hacía extrañas afirmaciones.

"En la carta, Vance Boelter afirma haber sido entrenado por el ejército estadounidense extraoficialmente y haber llevado a cabo misiones en nombre del ejército estadounidense en Asia, Oriente Medio y África", relató Thompson.

El hombre también aseguró en su mensaje escrito que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, le había contactado para hablarle sobre asesinar a las senadoras demócratas del estado en Washington Amy Klobuchar y Tina Smith.

Cuando un periodista le preguntó si todo eso era más bien una fantasía del acusado, Thompson respondió: "Sí, estoy de acuerdo".

"Hay pocas pruebas que demuestren por qué recurrió a la violencia política y al extremismo", dijo el fiscal. “Lo que dejó fueron listas: políticos de Minnesota, de políticos de otros estados, de nombres de abogados de bufetes nacionales”, afirmó.

Sus amigos han descrito a Boelter como un cristiano evangélico con opiniones políticamente conservadoras que había tenido dificultades para encontrar trabajo.

En una entrevista publicada el sábado por New York Post, Boelter insistió en que los crímenes no tenían nada que ver con su oposición al aborto ni con su apoyo a Trump, pero se negó a explicar por qué mató presuntamente a los Hortman e hirió a los Hoffman.

"Están investigando y no puedo hablar de mi caso... Diré que no tenía que ver ni con el tema de Trump ni con ser provida", escribió Boelter en una declaración enviada al periódico a través del sistema de mensajería de la cárcel.

Boelter también enfrenta cargos estatales de asesinato e intento de asesinato en el condado de Hennepin, pero el caso federal se resolverá primero.

¿Cómo fue el asesinato de la congresista de Minnesota y el intento de matar a otros políticos estatales?

La fiscalía afirma que Boelter, de 57 años y residente en el condado rural de Sibley, al sur de Minneapolis, conducía un coche de patrulla de policía falso, llevaba una máscara de que le cubría la cara y equipo táctico alrededor de las 2 a. m. del 14 de junio cuando se dirigió a la casa del senador demócrata John Hoffman y su esposa, Yvette, en Champlin, un suburbio de Minneapolis.

Presuntamente, disparó al senador nueve veces y ocho a su esposa, pero ambos sobrevivieron.

La fiscalía sostiene que después se detuvo en las casas de otros dos legisladores. Uno, en Maple Grove, no estaba en su vivienda, mientras que un policía pudo haberlo ahuyentado de la casa del segundo, en New Hope.

Supuestamente, Boelter fue posteriormente a la casa de los Hortman en el cercano Brooklyn Park y mató a ambos. Su perro resultó tan gravemente herido que tuvo que ser sacrificado.

La policía de Brooklyn Park, alertada del tiroteo de los Hoffman, llegó a la casa de los Hortman alrededor de las 3:30 a. m., momentos antes de que el autor abriera fuego contra la pareja, según la denuncia.

Boelter presuntamente huyó y dejó su coche abandonado, que contenía cuadernos con las direcciones de docenas de funcionarios demócratas como posibles objetivos, así como cinco armas y una gran cantidad de municiones.

Los agentes capturaron finalmente a Boelter unas 40 horas después, a aproximadamente una milla de su casa rural en Green Isle, tras lo que las autoridades calificaron como la mayor búsqueda de un sospechoso en la historia de Minnesota.

El recuerdo a las víctimas del ataque contra funcionarios demócratas de Minnesota

El senador Hoffman salió del hospital y se encuentra en un centro de rehabilitación, según reveló la semana pasada su familia, que reconoció que aún le queda un largo camino por recorrer. Su esposa Yvette recibió el alta pocos días después del ataque.

El expresidente Joe Biden visitó al senador en el hospital durante su visita a la ciudad para acudir al funeral de los Hortman, al que también asistió la exvicepresidenta Kamala Harris.

El gobernador Tim Walz, compañero de Harris en la fórmula presidencial demócrata de 2024, calificó a Melissa Hortman como "la presidenta (de la Cámara de Representantes estatal) más importante de la historia de Minnesota".

Hortman lideró la Cámara desde 2019 hasta el pasado mes de enero y fue una voz decisiva para que los demócratas aprobaran una ambiciosa lista de prioridades liberales en 2023.

Finalmente, cedió la presidencia de la Cámara a un representante republicano en un acuerdo de reparto de poder tras el empate en las elecciones de noviembre, tras lo que pasó a asumir el título de presidenta emérita.

