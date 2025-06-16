Planeaba un ataque más amplio: el imputado por el asesinato de una congresista en Minnesota fue a cuatro casas de políticos

Video Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo en Minnesota: tenía una lista con nombres de políticos y activistas

La Fiscalía de Minnesota informó que Vance Boelter, imputado con cargos federales por el asesinato de la representante demócrata Melissa Hortman y a su esposo, había visitado previamente las casas de otros dos legisladores antes de perpetrar los crímenes fatales por los que afronta acusaciones que pueden conllevar la pena de muerte.

Según el fiscal federal Joseph Thompson, Boelter intentó llevar a cabo un ataque más amplio esa noche, pero uno de los legisladores no estaba en casa pues se encontraba de vacaciones. En la otra residencia, el sospechoso se retiró tras la llegada de la policía, de acuerdo con la agencia AP.

PUBLICIDAD

Esta información fue revelada durante una conferencia de prensa este lunes, donde se detalló que Boelter había planificado meticulosamente su ataque, realizando vigilancia y tomando notas sobre sus objetivos y sus familias.

Boelter, de 57 años, se entregó a la policía el domingo tras una intensa búsqueda que comenzó el sábado en las afueras de Minneapolis. Se le acusa de hacerse pasar por un oficial de policía para ingresar y disparar fatalmente contra Hortman, expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo en su hogar.

Además, hirió al senador demócrata John Hoffman y a su esposa Yvette en su residencia, ubicada a unos 15 kilómetros de distancia.

Los cargos contra Vance Boelter, presunto agresor de Minnesota

Por el momento, Boelter enfrenta cargos federales de asesinato y acoso.

Por su parte, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció que se presentarán cargos de asesinato en primer grado contra Boelter, con una posible condena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, ya que Minnesota no aplica la pena capital.

Inicialmente, Boelter fue acusado de asesinato en segundo grado y tentativa de asesinato, los cargos más graves que podían presentarse en la fase inicial de la investigación.

En conferencia, el fiscal Thompson destacó que Boelter planificó cuidadosamente su ataque, investigando a sus víctimas y sus familias, realizando vigilancia y tomando notas sobre sus hogares.

No se reveló la identidad de los otros dos legisladores que Boelter visitó y que lograron evitar el ataque, pero un agente especial del FBI en Minneapolis enfatizó que el crimen fue un acto dirigido contra funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

Este lunes también se dieron a conocer textos sombríos que el imputado envió a su esposa, de acuerdo con un reporte de The New York Times basado en los documentos de la acusación. "Papá fue a la guerra anoche", leyó uno de ellos, enviado horas después de los ataques. "No quiero decir más porque no quiero implicar a nadie", agregó el acusado según los documentos.

El presunto agresor había hecho una lista que incluía a otros legisladores

Las autoridades no han dado un motivo oficial para los tiroteos ejecutados por Boelter. Sin embargo, dos funcionarios policiales, que hablaron con AP bajo condición de anonimato, revelaron que en escritos recuperados del vehículo policial falso utilizado por el sospechoso se encontró una lista con cerca de 70 nombres.

El listado incluía a legisladores estatales y federales prominentes, líderes comunitarios, defensores del derecho al aborto e información sobre centros de salud.

Un funcionario de Minnesota, que también habló con AP bajo condición de anonimato debido a que la investigación continúa, indicó que entre los nombres figuraban legisladores que se habían manifestado abiertamente a favor del derecho al aborto.

Organizaciones y líderes políticos han condenado el acto y han pedido mayor protección para los legisladores, así como un esfuerzo conjunto para reducir la intolerancia y el odio político que podrían estar detrás de este tipo de crímenes.

Mientras tanto, la comunidad espera respuestas y medidas que garanticen la seguridad de quienes ejercen cargos públicos, en un momento en que la violencia política parece estar en aumento en diversas regiones del país.

PUBLICIDAD

Mira también: