Imputan cargos federales de asesinato y acecho contra el presunto atacante de dos congresistas en Minnesota

Video Así fue el arresto del sospechoso del ataque a dos legisladores en Minnesota: lo ubicaron con un dron

Vance Luther Boelter, el presunto asesino de la legisladora estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, afronta ahora cargos federales por asesinato y acecho, entre otros, informaron las autoridades federales este lunes.

El sábado, Minnesota fue escenario de violentos ataques que terminaron con la vida de Hortman y su esposo, Mark, y dejaron gravemente heridos al senador John Hoffman y su esposa, Yvette. En la noche del domingo, la policía detuvo al sospechoso, un hombre de 57 años que se hizo pasar por policía para perpetrar estos ataques en las casas de las víctimas, ubicadas en suburbios de Minneapolis.

Boelter fue capturado cerca de su residencia en Green Isle, tras una intensa búsqueda que movilizó a múltiples agencias y recibió apoyo comunitario. Ya le habían sido imputados cargos de asesinato en primer y segundo grado a nivel estatal por la muerte de Hortman y su esposo, y dos cargos de intento de homicidio por el ataque al senador Hoffman y su esposa.

Vance Boelter, un hombre con pasado en seguridad y política estatal

Conforme pasan las horas la historia y antecedentes del hombre han comenzado a salir a la luz tras su arresto.

Boelter trabajó durante décadas en la industria alimentaria para empresas como Nestlé y 7-Eleven, y más recientemente estuvo vinculado a la industria funeraria en Minneapolis, según reportes de CNN y BBC.

Sin embargo, su experiencia más destacada es en el ámbito de la seguridad privada. Junto a su esposa, dirigía la empresa Praetorian Guard Security Services, que ofrece patrullas armadas y que, según su página web, dispone de vehículos y uniformes similares a los policiales.

En esa página, Boelter se presentaba como alguien con experiencia en zonas de conflicto en Europa del Este, África, Medio Oriente y América del Norte, incluyendo lugares como Cisjordania y la Franja de Gaza.

Además, Boelter tuvo una participación pública como miembro de la Junta de Desarrollo Laboral del Gobernador de Minnesota, nombrado inicialmente en 2016 por el demócrata Mark Dayton y ratificado en 2019 por el también demócrata Tim Walz, de acuerdo con medios locales.

Esta junta asesora sobre políticas laborales y Boelter compartió espacio con el senador John Hoffman, aunque no está claro qué relación personal tenían. Su nombramiento fue destacado por el gobernador Walz como un reconocimiento a su integridad y capacidad, y terminó en 2023.

Boelter era religioso y tenía posturas conservadoras

Boelter se definía a sí mismo como un cristiano evangélico comprometido. De hecho, viajó a la República Democrática del Congo para predicar el evangelio y dirigió junto a su esposa una organización cristiana llamada Ministerios de Revoformación.

En varios sermones revisados por CNN, expresaba su fe profunda. Por ejemplo, en febrero de 2023 dijo en una iglesia de la República del Congo: “Conocí a Jesús cuando tenía 17 años y le entregué mi vida. Solo quería contarle a todos sobre Jesús”.

También en su sermón se refirió a la comunidad LGBTQ y afirmó: “hay personas, especialmente en Estados Unidos, que desconocen su sexo, desconocen su orientación sexual, están confundidas. El enemigo se ha metido demasiado en sus mentes y almas”.

En cuanto a su inclinación política, aunque en Minnesota no se declara afiliación partidaria al registrarse para votar e informes estatales revisados por la prensa local señalan que no tiene “preferencia partidista", Boelter se inscribió como republicano en la década de 2000 y era conocido por su apoyo al presidente Donald Trump.

De acuerdo con The New York Times, su amigo David Carlson, quien le alquilaba un cuarto y con quien Boelter mantuvo contacto hasta poco antes de los ataques, afirmó que Boelter era un férreo opositor al aborto y a los derechos LGBTQ. También compartió que el hombre enfrentaba serios problemas económicos y de salud mental.

"Simplemente se dio por vencido en la vida por alguna razón", dijo Carlson a medios el sábado por la noche.

La noche previa a los ataques, Boelter envió un mensaje a Carlson anticipando que podría morir pronto y lamentando los problemas que causaría.

"No quiero decir nada más, ni implicarlos de ninguna manera porque ustedes no saben nada de esto. Pero los quiero mucho y lamento todos los problemas que esto ha causado", habría escrito Boelter a su amigo.

Los detalles del operativo policial para capturar a Boelter

El agresor, que se disfrazó de policía y utilizó un vehículo con luces intermitentes similares a las de un patrullero, disparó primero contra el senador Hoffman y su esposa en Champlin, y luego asesinó a Hortman y su esposo en Brooklyn Park, a 13 kilómetros de distancia.

Tras el ataque del sábado, la policía de Minnesota desplegó una intensa búsqueda que involucró a más de 100 agentes, incluidas unidades SWAT, para localizar a Boelter, quien huyó a pie tras disparar a los legisladores y sostener un intercambio de disparos con la policía en la casa de los Hortman.

El domingo, se encontró un vehículo desocupado vinculado a Boelter en el condado de Sibley, a unos 80 kilómetros de la escena del crimen, y se emitieron alertas a los residentes para que mantuvieran puertas y vehículos cerrados. Cerca del lugar también hallaron un sombrero de vaquero similar al que se cree que llevaba Boelter durante el ataque.

La esposa de Boelter, Jenny, fue detenida en un control de tránsito junto con tres familiares en la ciudad de Onamia, a más de 160 kilómetros de la casa familiar, pero fue liberada sin cargos por su cooperación con las autoridades, según información de BBC.

Boelter fue capturado el domingo por la noche cerca de su residencia en Green Isle.

Yvette Hoffman, sobreviviente del ataque, expresó que ella y su esposo tienen “muchísima suerte de estar vivos” tras recibir 17 impactos de bala entre ambos. La mujer lamentó profundamente la pérdida de Melissa y Mark Hortman, condenando el odio político que motivó el ataque.



