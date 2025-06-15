Detenido el sospechoso de los ataques contra dos congresistas de Minnesota: se entregó a la policía

Video Así fue el arresto del sospechoso del ataque a dos legisladores en Minnesota: lo ubicaron con un dron

Vance Boelter, sospechoso de los ataques contra dos congresistas de Minnesota, debe aparecer en corte este lunes para la primera audiencia del caso en el que está acusado de dos cargos de asesinato y dos de intento de asesinato.

Boelter puso el domingo fin a casi dos días de una intensa búsqueda que tuvo al estado en vilo al entregarse a la policía en un bosque cercano a su casa.

Se le acusa de hacerse pasar por policía y matar con un arma de fuego a la expresidenta de la Cámara de Representantes estatal Melissa Hortman y a su esposo, Mark, en su casa el sábado temprano en los suburbios del norte de Minneapolis.

Las autoridades señalaron a Boelter, de 57 años, como sospechoso, también de disparar al senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa, Yvette, baleados en su hogar en Champlin, a unas nueve millas de distancia.

La operación de búsqueda fue la "mayor persecución en la historia del estado", expresó Mark Bruley, jefe de policía de Brooklyn Park. Comenzó cuando los agentes fueron a verificar la casa de los Hortman y vieron cómo el senador era baleado antes de que el tirador huyera.

El domingo, las autoridades locales habían reportado que hallaron un vehículo que se creía que era del sospechoso. En el interior se encontró una lista de aproximadamente 70 nombres que incluían a legisladores prominentes estatales y federales, y líderes comunitarios, junto con defensores de los derechos al aborto e información sobre instalaciones de salud, según los funcionarios.

Boelter es expolítico que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según los registros, aunque no estaba claro si se conocían bien.

Alrededor de las 6:00 am del sábado, Boelter envió mensajes de texto a amigos para disculparse por sus acciones, aunque no especificó lo que había hecho, informaron las autoridades.

"Me voy a ir por un tiempo. Puede que esté muerto pronto, así que solo quiero que sepan que los quiero a ambos y desearía que no hubiera sido así (...) Lamento todos los problemas que esto ha causado", escribió en mensajes vistos por la agencia AP.

Así fue el ataque contra los dos congresistas de Minnesota

De acuerdo con las autoridades, la policía respondió a informes de disparos en la casa del senador estatal John Hoffman poco después de las 2:00 am y encontró a Hoffman y a su esposa con múltiples heridas de bala en su casa en Champlin, otro suburbio de Minneapolis.

La policía local de Brooklyn Park estaba asistiendo a la llamada de emergencia y decidió verificar proactivamente la casa de Melissa Hortman que se encuentra cerca, indicó el sábado el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Allí se encontraron con lo que parecía ser un vehículo policial y un hombre vestido de policía en la puerta, saliendo de la casa. Los agentes lo confrontaron, y el sospechoso disparó contra ellos antes de entrar nuevamente en la casa y escapar a pie, indicó Bruley.

Dejó atrás el vehículo diseñado para parecer un auto de policía donde las autoridades encontraron posteriormente los escritos con más posibles víctimas.

Los Hortman, los Hoffman y otros destacados demócratas se habían reunido el viernes en un hotel del centro de Minneapolis para la cena anual Humphrey-Mondale de su partido. Lleva el nombre de dos íconos liberales de Minnesota que sirvieron tanto como senadores federales como vicepresidentes, Hubert Humphrey y Walter Mondale.

La senadora federal demócrata por Minnesota Tina Smith dijo que vio a las dos víctimas en la cena.

"Se siente tan personal, porque todos somos muy buenos amigos, desde luego, y que eso haya sucedido tan poco después de que estuvimos todos juntos", señaló Smith al programa "Inside Politics Sunday" de CNN.

¿Quiénes eran Melissa Hortman y su esposo Mark?

Melissa Hortman pasó toda su vida en el área de Minneapolis, fue a la universidad en Boston, y luego regresó a casa para estudiar derecho y, con el título recién obtenido, trabajó como abogada voluntaria para un grupo que luchaba contra la discriminación para adquirir o rentar vivienda.

Fue elegida para la Cámara de Representantes de Minnesota en 2004, ayudó a aprobar iniciativas liberales como los almuerzos gratuitos para estudiantes de escuelas públicas en 2023, ya como presidenta de la cámara.

Con la Cámara dividida 67-67 entre demócratas y republicanos este año, ayudó a poner fin a un estancamiento en materia de presupuesto que amenazaba con un cierre del gobierno estatal. Hortman ayudó a negociar un paquete que incluía un proyecto de ley que ponía fin a la cobertura de salud estatal para inmigrantes adultos a partir del 1 de enero de 2026. Fue la única demócrata de la Cámara que votó a favor de la iniciativa la semana pasada, el voto número 68 que se necesitaba para su aprobación.

Su esposo, Mark, obtuvo un título en física de la Universidad de Carolina del Norte y más tarde, una maestría en administración de empresas. Fue director de operaciones de una empresa de autopartes durante 10 años antes de cofundar una compañía de consultoría empresarial. Fue miembro activo de Helping Paws y trabajó con la organización sin fines de lucro de construcción de viviendas Habitat for Humanity.

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados en medio de profundas divisiones políticas. El incidente de este fin de semana los ha hecho plantarse si necesitan escoltas de seguridad a tiempo completo para protegerse.

Toda la delegación del Congreso de Minnesota, tanto republicanos como demócratas, emitió una declaración conjunta condenando los asesinatos. "Hoy hablamos con una sola voz para expresar nuestra indignación, dolor y condena por este horrible ataque a los servidores públicos", dice la declaración. "No hay lugar en nuestra democracia para la violencia motivada políticamente".

"Nada nos une más que el duelo por alguien más que está en la vida política", afirmó el senador republicano por Kentucky, Rand Paul en NBC. "Republicanos o demócratas nos unimos por esto".

