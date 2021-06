Kamala Harris afirma que irá a la frontera con México, aunque aún no tiene una fecha

Kamala Harris: Bueno, la razón por la que fui a Guatemala y luego a México y lo que el presidente me pidió que hiciera en mi enfoque es exactamente lo que dijiste. Que está abordando las razones por las que la gente se está yendo de casa. Ilia siento con mucha fuerza, y sé que esto es cierto, que la mayoría de la gente no quiere salir de casa. No quieren irse del lugar donde vive su abuela. No quieren salir del lugar donde conocen el idioma, donde conocen la iglesia a la que van todos los domingos. Y si se van de casa, generalmente tiene que ver con una de dos cosas, porque están huyendo del peligro o porque no pueden quedarse en casa y atender las necesidades básicas para cuidar de su familia. Y es por eso que estoy abordando las causas fundamentales de lo que estamos viendo en términos de pobreza.