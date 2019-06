Quién es Justin Amash, el solitario republicano que pide el 'impeachment' de Donald Trump

En el texto de su reporte, Mueller indica al menos 10 ocasiones en las que el presidente habría intentado influir la marcha de la investigación pero que, como el mismo fiscal especial reforzó después en una sorpresiva declaración a la prensa a fines de mayo, no profundizó en los casos por la imposibilidad legal de enjuiciar a un mandatario en ejercicio que imponen las normas de la oficina de asesoría legal del Departamento de Justicia.

“Hice el juramento de apoyar y defender la Constitución, no el juramento de seguir a un hombre o un partido político. Tenemos una república constitucional para defender la libertad y el Estado de Derecho, no una democracia directa para servir a algunos a expensas de otros”, escribió.

Contrario a lo que pueda sugerir su repentina combatividad contra el mandatario, este legislador del distrito 3 de Michigan -estado que Trump ganó por una diferencia de sólo 10.000 votos en 2016- no es un moderado en su coalición o alguien que pueda ser acusado de veleidades liberales que lo acerquen a sus colegas demócratas.

“Nunca he sido un fan de @justinamash, un peso ligero total, que se opone a mí y a algunas de nuestras grandes ideas y políticas republicanas sólo por el hecho de que su nombre salga a la luz a través de la controversia. Si realmente leyó el informe parcial de Mueller, "hecho" por 18 demócratas enfadados que odian a Trump (…) habrá visto que es, sin embargo, fuerte en que NO HAY COLUSION y, ultimadamente, NO HAY OBSTRUCCION…” escribió el presidente.