Las dudas de un juez federal tras la cuestionada decisión del gobierno de Trump de retirar los cargos contra Eric Adams

El juez federal encargado de decidir la petición del Departamento de Justicia (DOJ) de retirar los cargos criminales por corrupción que pesan sobre el alcalde de Nueva York, Eric Adams, lo convocó a él, a sus abogados y a los fiscales que hicieron la solicitud a comparecer ante el tribunal para explicar los motivos de esta.

La orden del martes del juez de federal del distrito de Manhattan Dale Ho fue emitida después de que el lunes por la noche, tres exfiscales federales de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut le solicitaron iniciar una investigación sobre si el retiro de los cargos es de interés público o si obedece a un intento por asegurar la cooperación de Adams con las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Adams quedaría bajo la amenaza de un futuro procesamiento

Según los exfiscales, las renuncias “plantean serias dudas sobre la idoneidad de la solicitud de desestimación del gobierno”.

La controversial solicitud de retiro de los cargos contra el alcalde causó la renuncia de siete fiscales de alto rango del DOJ antes de poder ser llevada a cabo, algunos de ellos involucrados en el caso, en protesta contra la medida.

Una de ellos, fue la ahora exfiscal federal interina Danielle Sassoon, quien dijo en su carta de renuncia dirigida a la fiscal general Pam Bondi que el retiro de los cargos, tal como de lo habían ordenado sus superiores, crea “obvios problemas éticos”.

Sassoon se refería a la orden de retirar los cargos preservando el derecho a volver a presentarlos, en lugar de desestimar el caso “con prejuicio”, ya que equivale a una amenaza de un futuro procesamiento si Adams no cumple con las demandas de Trump.

En su convocatoria, el juez Ho cita un caso de la corte de apelaciones que dice que " los jueces deben estar convencidos de que las razones para la desestimación propuesta son sustanciales" y ordenó que “las partes deberán estar preparadas para abordar, las razones de la moción del gobierno, el alcance y el efecto del ‘consentimiento por escrito’ del alcalde Adams”.

En una carta separada, el exfiscal federal de Manhattan Nathaniel Akerman pidió el lunes a Ho que rechazara la solicitud del DOJ, ya que, según él, forma parte de un “quid pro quo corrupto” entre Adams y el gobierno de Trump.

Akerman sugirió en su carta que Ho “también podría considerar la designación de un fiscal especial independiente para continuar el procesamiento de Adams en este tribunal”.

Adams podría ser destituido

El martes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que se reunirá con “líderes clave” para discutir “un camino a seguir” para la ciudad de Nueva York después de que cuatro de los vicealcaldes de Adams renunciaron, poco después de la solicitud de desestimación del Departamento de Justicia.

La gobernadora podría considerar el uso de su poder constitucional para destituir al alcalde de Nueva York de su cargo.

Hochul dijo el lunes en una declaración que “en los 235 años de historia del estado de Nueva York, estos poderes nunca se han utilizado para destituir a un alcalde debidamente elegido; revocar la voluntad de los votantes es un paso serio que no debe tomarse a la ligera”.

“Dicho esto, la presunta conducta en el Ayuntamiento que se ha denunciado durante las últimas dos semanas es preocupante y no se puede ignorar”, agregó la gobernadora.

La moción para retirar los cargos contra Adams, firmada por el fiscal general adjunto Emil Bove alega que el enjuiciamiento de Adams "interferiría con la capacidad del acusado para gobernar en la ciudad de Nueva York, lo que plantea amenazas inaceptables para la seguridad pública, la seguridad nacional y las iniciativas y políticas federales relacionadas con la inmigración".

El DOJ presentó la moción un día después de que el zar fronterizo Tom Homan se reunió con Adams, quien aceptó dar a los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceso al enorme complejo carcelario de la ciudad en Rikers Island.

Los cargos presentados contra Adams, incluyen conspiración, fraude electrónico, soborno y solicitud de una contribución por parte de un ciudadano extranjero.

