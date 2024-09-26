Qué se sabe de la acusación federal que afrontaría el alcalde de Nueva York, Eric Adams

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha sido imputado por cargos penales federales, de acuerdo con dos personas al tanto del asunto, tras semanas de allanamientos, citaciones y renuncias de funcionarios de alto rango que han sumido en una crisis al gobierno de la Gran Manzana.

La acusación que detalla los cargos contra Adams podrá conocerse este jueves, de acuerdo con las personas, que hablaron bajo anonimato con la agencia AP. Por el momento no se conocen los cargos y la fiscalía federal de Manhattan rechazó hacer comentarios.

Según el diario The New York Times y otros medios locales, Adams se ha convertido en el primer alcalde en ejercicio de la mayor ciudad de Estados Unidos que se enfrenta a una acusación penal durante su mandato.

Hay en marcha al menos cuatro investigaciones federales contra este expolicía demócrata, tres de ellas dirigidas por la Corte de Distrito de Manhattan, que investiga a personas de la órbita del alcalde y a altos responsables de su administración.

De momento no está claro qué leyes Adams está acusado de infringir o cuándo deberá comparecer ante la corte.

Adams, de 64 años, se declaró "inocente" en un comunicado emitido el miércoles en la noche: "Siempre supe que si defendía a los neoyorquinos sería un objetivo, y en un objetivo me convertí", dijo. "Si se me acusa, soy inocente y lucharé contra esto con toda mi fuerza y espíritu", agregó.

Adams, que buscará la reelección en 2025, ha mantenido una fachada de normalidad durante las investigaciones.

Eric Adams: renuncias dentro del círculo del alcalde

Esta nueva acusación se produce en una semana ya de por sí difícil para el alcalde, cuyo equipo se ha visto sacudido por las dimisiones del comisionado de Sanidad, Ashwin Vasan, y del responsable de Educación, David Banks, un amigo íntimo suyo y cuyo departamento gestiona el sistema educativo público de la ciudad, que concierne a un millón de estudiantes.

Esas salidas, efectivas a finales de 2024, siguen a las dimisiones del jefe del Departamento de la Policía de Nueva York, Edward Caban, apenas un año después de asumir el cargo, y de la principal asesora legal de Adams, Lisa Zornberg.

Caban, cuyos dispositivos electrónicos fueron incautados por los investigadores federales, se apartó del cargo cuando los agentes federales parecían centrarse en el negocio de seguridad de clubes nocturnos de su hermano gemelo.

Las revelaciones de las investigaciones han puesto al descubierto los vínculos personales y empresariales entre el círculo íntimo del alcalde, planteando potenciales conflictos de intereses. Además, amenazan con poner en aprietos a los demócratas justo 40 días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses entre Kamala Harris y el republicano Donald Trump, que van codo con codo en las encuestas.

Investigaciones contra Eric Adams: ¿vínculos con Turquía?

Las investigaciones federales sobre la administración de Adams salieron a la luz pública por primera vez el 2 de noviembre de 2023, cuando agentes del FBI llevaron a cabo una redada de madrugada en la casa de Brooklyn de su principal recaudadora de fondos, Brianna Suggs.

Una de las investigaciones indaga las actividades de una consultora dirigida por uno de los hermanos del responsable de Educación, David Banks, que obtuvo contratos con la ciudad, mientras que un tercer hermano, Philip Banks III, fue nombrado en 2022 por Adams encargado de la seguridad pública.

Las investigaciones se extendieron hacia algunos de los funcionarios más altos de su administración. El propio alcalde es objeto directo de una pesquisa federal sobre supuestas donaciones ilegales a su campaña electoral de 2021, vinculadas con Turquía y la autorización dada a Ankara para construir un rascacielos frente a la sede de la ONU, con el fin de albergar la misión del país ante Naciones Unidas y su consulado general.

Los cargos fueron presentados después de que recientemente los fiscales federales exigieran a la alcaldía que revelara todas las comunicaciones de la administración de Adams con Turquía y otros cinco países más.

Los investigadores estaban examinando si Adams aceptó vuelos costosos y mejoras de categoría en Turkish Airlines, la aerolía turca que es en parte propieda del gobierno. Y también buscaron información sobre una empresa de construcción de Brooklyn dirigida por estadounidenses de origen turco y una pequeña universidad en Washington, DC, con vínculos turcos, detalló The New York Times.

El propio Adams ha dicho que ha visitado Turquía al menos seis veces y que se reunió con el presidente Erdogan cuando él (Adams) todavía era solamente el presidente del distrito de Brooklyn.

¿Puede ser destituido Eric Adams por la acusacion en su contra?

Si Adams llegara a renunciar sería sustituido por el defensor del pueblo, Jumaane Williams, que convocaría a elecciones especiales.

Antes de anunciarse su inculpación, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York, se convirtió en la primera figura nacional en pedirle la renuncia a Adams "por el bien de la ciudad".

"La avalancha de dimisiones y vacantes amenaza el funcionamiento de la alcaldía", dijo Ocasio-Cortez a The New York Times.

La gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, está facultada para destituir a Adams. El portavoz de Hochul, Avi Small, emitió un comunicado el miércoles por la noche en el que afirmaba que “la gobernadora Hochul está al corriente de estas noticias preocupantes y está supervisando la situación. Sería prematuro hacer más comentarios hasta que las fuerzas del orden confirmen el asunto”.

Para el analista político neoyorquino Doug Muzzio, "todos los funcionarios fueron nombrados, de una forma o de otra, designados por el alcalde". "Son cercanos, por lo que no puede escabullirse a sus responsabilidades", aseguró a la agencia AFP este profesor retirado.

En un discurso grabado en su residencia oficial, Adams reconoció que algunos neoyorquinos cuestionarían su capacidad para gestionar la ciudad mientras lucha contra las acusaciones, pero prometió permanecer en el cargo.

“Llevo meses enfrentándome a estas mentiras (...) y sin embargo la ciudad ha seguido mejorando”, declaró Adams. “No se equivoquen. Ustedes me eligieron para dirigir esta ciudad y eso haré”.

La acusación y las investigaciones han debilitado la imagen del excapitán de policía que se conviritió hace tres años en el segundo alcalde afroestadounidense en la historia de Nueva York, la ciudad más poblada del país, con unos 8.5 millones de habitantes, y que ha tenido que lidiar con la avalancha de más de 200,000 migrantes desde la primavera de 2022.

Durante su mandato, además de hacer frente a las consecuencias de la pandemia de covid-19, logró reducir los delitos violentos, su principal promesa, pero no resolvió la crisis de la vivienda que ha llevado a los alquileres a niveles sin precedentes.

A finales de 2023, su índice de popularidad había caído al 28% en las encuestas. En este contexto, varios rivales han anunciado su candidatura para las primarias del partido en 2025.

Con información de AFP, AP, EFE, The New York Times.