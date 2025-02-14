Video El Departamento de Justicia ordena retirar los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams

El Departamento de Justicia pidió este viernes formalmente a una corte que desestime los cargos por corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

El fiscal general adjunto interino de EEUU y segundo al mando del departamento, Emil Bove, presentó la documentación para poner fin al caso. La solicitud aún debe ser aprobada por el juez.

Esta medida formal para acabar con el proceso contra Adams tiene lugar tras un gran enfrentamiento entre el Departamento de Justicia en Washington y su oficina en Nueva York, que desde hace tiempo hace gala de su independencia.

En lugar de cumplir la orden de Bove y detener el caso, siete fiscales en Nueva York y Washington renunciaron como protesta, incluido el fiscal federal interino en Manhattan y el jefe interino de la sección de integridad pública.

La moción del Departamento de Justicia busca desestimar el caso sin perjuicio, lo que significa que los cargos podrían ser retomados en el futuro.

Previamente, Bove se había reunido con los fiscales de la sección de integridad pública del departamento y les dio instrucciones para que decidieran entre ellos quién firmaría la moción.

Según una fuente citada por la agencia AP, uno de ellos aceptó hacerlo después de que les dijeran que sus trabajos estaban en riesgo si nadie aceptaba hacerlo.

Siete fiscales renunciaron para no aceptar retirar los cargos contra Adams

Mientras los funcionarios del Departamento de Justicia trabajaban para poner fin al caso del alcalde de Nueva York, otro fiscal de Manhattan involucrado en el proceso renunció y criticó a Bove en el proceso.

Se trata de Hagan Scotten, quien le dijo en su carta de renuncia a Bove que habría que ser un "tonto" o un "cobarde" para cumplir con su petición de retirar los cargos.

Scotten, junto con otros fiscales en el caso contra Adams, fue suspendido este jueves con goce de sueldo por Bove, quien inició una investigación de los fiscales para decidir si conservaban o no sus trabajos.

Bove, quien representó a Donald Trump en el caso de falsificación de registros para ocultar pagos a la actriz porno Stormy Daniels por el que acabó siendo condenado, ordenó el lunes a Danielle Sassoon, fiscal interina republicana en Nueva York, que retirara los cargos contra Adams.

Sin embargo, Sassoon acabó renunciando el jueves, junto a cinco funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia en Washington.

Scotten, el séptimo fiscal en dejar su puesto este viernes, dijo que estaba "totalmente de acuerdo" con la negativa de Sassoon a desestimar los cargos imputados a Adams.

El alcalde aceptó presuntamente más de $100,000 en contribuciones ilegales a la campaña y lujosos beneficios de viaje de extranjeros que querían comprar su influencia mientras era presidente del distrito de Brooklyn y hacía campaña para ser alcalde.

El alcalde Adams niega cualquier tipo de acuerdo para desestimar su caso por corrupción

Entre las razones para desestimar los cargos, Bove aseguró que el alcalde Adams es necesario en los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración del gobierno de Trump y para reducir la tasa de crímenes violentos. También dijo que los cargos se presentaron en un momento muy próximo a la contienda por la alcaldía de este año, por lo que podrían ser restablecidos después de las elecciones.

En su carta de renuncia, Sassoon acusó a los abogados de Adams de ofrecer lo que equivalía a un quid pro quo sobre inmigración cuando se reunieron con funcionarios del Departamento de Justicia en Washington el mes pasado.

El abogado de Adams, Alex Spiro, respondió que esa acusación era una “total mentira”.

“No ofrecimos nada y el departamento no nos pidió nada”, dijo Spiro. “Nos preguntaron si el caso tenía alguna relación con la seguridad nacional y la aplicación de la ley de inmigración y respondimos con sinceridad que sí”.

Por su parte, Adams negó este viernes que hubiera algún acuerdo para hacer que el caso se desestimara.

“Quiero ser meridianamente claro con los neoyorquinos: nunca ofrecí, ni nadie ofreció en mi nombre, ningún intercambio de mi autoridad como alcalde a cambio de que se pusiera fin a mi caso. Nunca”, dijo el alcalde en un comunicado.

En su carta de renuncia, Scotten escribió: “Ningún sistema de libertad ordenada puede permitir que el gobierno use la zanahoria de desestimar los cargos, o el palo de amenazar con presentarlos nuevamente, para inducir a un funcionario electo a apoyar sus objetivos políticos”.

El fiscal dijo que estaba siguiendo “una tradición en el servicio público de renunciar en un último esfuerzo por evitar un error grave”.

Pero Scotten dijo que cualquier fiscal “sabría que nuestras leyes y tradiciones no permiten usar el poder de procesamiento para influenciar a otros ciudadanos, y mucho menos a funcionarios electos, de esta manera”.

“Si ningún abogado que esté al alcance del oído del presidente está dispuesto a darle ese consejo, entonces espero que eventualmente encuentre a alguien que sea lo suficientemente tonto, o lo suficientemente cobarde, como para presentar su moción. Pero nunca sería yo”, agregó.

El alcalde Adams se declaró inocente de los cargos. Pese a ser demócrata, recientemente ha establecido vínculos con Trump, quien ha criticado el caso contra Adams y dijo estar abierto a otorgarle un indulto.

