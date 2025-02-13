Fiscales de Manhattan y DC renuncian tras orden del gobierno de Trump de abandonar caso contra el alcalde de NYC, Eric Adams

Video El Departamento de Justicia ordena retirar los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams

La principal fiscal federal de Manhattan dimitió este jueves tras recibir la orden del Departamento de Justicia de retirar los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

La renuncia de Danielle Sassoon, una republicana nombrada por Trump, que era fiscal federal interina del Distrito Sur de Nueva York, fue confirmada por un portavoz de la oficina.

PUBLICIDAD

En el correo electrónico enviado a su personal, Sassoon no explicaba los motivos de su dimisión.

Además, otros dos fiscales que trabajaban en unidades anticorrupción en DC también dimitieron tras recibir la solicitud de dimisión, de acuerdo con medios estadounidenses.

Video “Había frustración por parte de Homan”: Eric Adams cuenta detalles de su reunión con el ‘zar de la frontera’

John Keller, el jefe en funciones de la Sección de Integridad Pública, dimitió después de negarse a retirar el caso contra Adams, dijeron a NBC News y al New York Times. Mientras que Kevin Driscoll, jefe en funciones de la división penal del departamento, que supervisa los casos penales federales en todo el país, renunció por los mismos motivos.

Las renuncias se produjeron días después de que un alto funcionario del Departamento de Justicia ordenara a los fiscales de Nueva York que abandonaran el caso contra Adams, acusado de aceptar contribuciones ilegales a la campaña y sobornos de viajes gratuitos o con descuento de personas que querían comprar su influencia.

El fiscal general adjunto interino, Emil Bove, dijo en un memorando este lunes que el caso debía ser desestimado para que Adams, un demócrata, pudiera ayudar con la represión de la inmigración del presidente Donald Trump y hacer campaña para la reelección.

Funcionarios del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hizo el abogado de Adams, Alex Spiro. Un portavoz del alcalde no respondió de inmediato.

Poco después de las renuncias, Adams emitió una orden en la que dijo que daría acceso al gobierno de Trump a una cárcel estatal donde están recluidos indocumentados, un giro notable en la política de "ciudad santuario".

PUBLICIDAD

Desestimación del caso en contra de Eric Adams causa alarma entre fiscales

La decisión del Departamento de Justicia de poner fin al caso por consideraciones políticas, y no por la solidez o debilidad de las pruebas, alarmó a algunos fiscales de carrera, que dijeron que se apartaba de las normas establecidas desde hacía tiempo.

Aunque Bove había ordenado que el caso se archivara tan pronto como fuera “factible”, pasaron días sin que el equipo de la fiscalía de Nueva York hiciera declaraciones públicas ni tomara medidas.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, dijo el miércoles que “investigaría” por qué no se habían desestimado aún los cargos.

¿Quién es Danielle Sassoon, la fiscal que dimitió este jueves?

Sassoon, antigua secretaria del difunto juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia y miembro de la conservadora Sociedad Federalista, no fue quien presentó el caso contra Adams el año pasado. El fiscal que lo hizo fue Damian Williams, que dimitió tras la victoria electoral de Trump.

Sassoon no había sido nombrada fiscal federal en funciones hasta el 21 de enero, un día después de la toma de posesión de Trump.

Su papel estaba destinado a ser temporal. Trump nombró en noviembre a Jay Clayton, expresidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, para el cargo, un nombramiento que debe ser confirmado por el Senado.

La oficina que dirigía Sassoon, el Distrito Sur de Nueva York, es una de las mayores y más destacadas fiscalías de Estados Unidos, con una larga trayectoria en la lucha contra el delito en Wall Street, la corrupción política y el terrorismo internacional.

PUBLICIDAD

Tiene una tradición de independencia de Washington, algo que le ha valido el apodo de “el distrito soberano”.

Durante el primer mandato de Trump, la oficina procesó tanto al abogado personal del presidente, Michael Cohen, como a su asesor estratégico, Steve Bannon, en casos separados. Cohen se declaró culpable de evasión fiscal y cargos de financiación de campaña. Trump puso fin a la causa federal por fraude contra Bannon indultándolo, aunque después los fiscales estatales presentaron cargos casi idénticos.

Sassoon se incorporó a la fiscalía en 2016. En 2023 ayudó a dirigir la acusación de fraude contra Sam Bankman-Fried, fundador de la bolsa de criptomonedas FTX. Más recientemente, se había desempeñado como codirectora de apelaciones penales de la oficina.

¿De qué se le acusaba al alcalde de Nueva York?

Adams fue acusado en septiembre de haber aceptado más de 100,000 dólares en contribuciones ilegales a su campaña, lujosos viajes, como ascensos de clase en vuelos y estancias en hoteles de lujo.

Según la acusación, un funcionario turco, que ayudó a facilitar los viajes del alcalde, pidió favores a Adams, entre ellos que presionara al Departamento de Bomberos para que permitiera la apertura de un edificio diplomático de 36 plantas recién construido a tiempo para una visita prevista del presidente de Turquía.

Hasta el 6 de enero, los fiscales habían indicado que su investigación seguía activa, escribiendo en documentos judiciales que seguían “descubriendo conductas delictivas adicionales por parte de Adams”.

Los agentes federales también han estado investigando a otros altos cargos de Adams. No está claro qué ocurrirá con esa parte de la investigación.