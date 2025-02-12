Eric Adams: ¿por qué la administración Trump retiró los cargos de corrupción contra el alcalde demócrata de Nueva York?

Video El Departamento de Justicia ordena retirar los cargos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams

La administración Trump decidió retirar los cargos federales por corrupción contra Eric Adams, lanzándole un salvavidas al alcalde de Nueva York, un demócrata cuya carrera política parecía estar tocando fondo.

Fue una decisión inusual que rompió con las normas tradicionales de los enjuiciamientos federales, pero, en muchos aspectos, era predecible tras meses de intriga política que incluyeron negociaciones a puerta cerrada y gestos públicos entre el alcalde y el presidente.

¿Por qué el nuevo gobierno republicano de Donald Trump salva a un alcalde demócrata? Esto es lo que debes saber:

Acuerdo con la fiscalía, indulto... ¿cómo fue la retirada de cargos a Eric Adams?

Ninguna de los dos. El Departamento de Justicia simplemente ordenó a los fiscales retirar los cargos antes de que el caso llegara a juicio, el cual estaba programado para abril.

En un memorando de dos páginas, el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, el segundo al mando en el Departamento de Justicia de EEUU, instruyó a los fiscales en Nueva York que desestimaran los cargos por soborno contra Adams "tan pronto como sea posible".

También ordenó a la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York detener la investigación en curso sobre la conducta del alcalde, al menos por ahora. Bove señaló que los fiscales deberían revisar el caso después de las elecciones municipales de noviembre para evaluar si las imputaciones deben restablecerse.

"No habrá más investigaciones sobre el alcalde Adams ni pasos adicionales en la investigación antes de esa revisión", añadió Bove.

Los fiscales de la oficina del fiscal federal aún no han comentado sobre la directiva ni han presentado documentos ante el tribunal para iniciar el proceso de retirada formal del caso.

¿Por qué el gobierno federal busca retirar los cargos contra Adams?

La decisión no se basó en la "solidez de las pruebas" contra Adams ni en la "integridad y esfuerzos" de los fiscales de carrera que trabajaron en el caso, según indicó Bove en su memorando.

En cambio, argumentó que el proceso judicial de alto perfil —el primero contra un alcalde en funciones de Nueva York— ha "interferido indebidamente" con la campaña de reelección de Adams.

También afirmó que el caso ha distraído al alcalde demócrata de impulsar las prioridades de la Casa Blanca republicana, especialmente en materia de inmigración.

Bove, quien anteriormente formó parte del equipo legal de Trump cuando fue condenado por falsificación de registros comerciales en Nueva York el año pasado, escribió: "El enjuiciamiento en curso ha restringido indebidamente la capacidad del alcalde Adams para dedicar su plena atención y recursos a la inmigración ilegal y el crimen violento que se intensificaron bajo las políticas de la administración anterior."

¿Es inusual que se retire un caso contra un funcionario público de esta manera?

Extremadamente inusual. Aunque en ocasiones los juicios contra funcionarios electos se desmoronan por falta de pruebas, es muy inusual que el Departamento de Justicia desista en un caso porque el acusado es percibido como un probable aliado político.

Y aunque los jueces y fiscales a veces ajustan el calendario de un juicio o una acusación para evitar la apariencia de interferencia en una elección, es muy raro que se descarte completamente un caso por esa razón.

¿El caso contra Eric Adams queda cerrado para siempre?

No del todo. La carta de Bove establece que el caso debe ser desestimado "sin perjuicio", lo que permite a los fiscales presentar nuevamente los cargos en el futuro.

La carta también dice que el alcalde debe aceptar por escrito esa condición clave, lo que ha generado preocupación entre los críticos de Adams de que estará bajo una intensa presión para alinearse con las demandas de Trump si sigue en el cargo.

"Lo único peor para nuestra ciudad que Trump dándole al alcalde una carta de 'salir de la cárcel gratis' es el acuerdo implícito que viene con ella", dijo en redes sociales el concejal Shaun Abreu, un demócrata que representa el Alto Manhattan. "Nuestro alcalde no debería deberle nada a nadie más que a los votantes. Una desestimación sin perjuicio significa que Adams no está libre de culpa; solo está en la mira".

¿De qué se acusaba a Eric Adams?

Adams fue acusado formalmente en septiembre de cargos que incluían conspiración, fraude electrónico y soborno.

Los fiscales lo acusaron de aceptar contribuciones ilegales a su campaña y viajes de lujo al extranjero mientras era un funcionario electo local en Brooklyn y durante su campaña para la alcaldía.

La acusación afirmaba que, a cambio, Adams realizó favores para funcionarios de gobiernos extranjeros y empresarios locales, incluyendo la agilización de los permisos para la construcción del nuevo consulado de Turquía en Manhattan.

¿Qué sucede con los demás acusados en la investigación?

No está claro. A principios de este mes, los fiscales dijeron que Mohamed Bahi, el principal enlace de Adams con la comunidad musulmana, planeaba declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico al recaudar contribuciones de campaña bajo el nombre de otra persona.

El magnate inmobiliario de Brooklyn Erden Arkan se declaró culpable anteriormente de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales a la campaña de Adams.

¿Qué sigue ahora para Eric Adams?

El alcalde pasa de los peligros de una investigación federal por corrupción a una dura batalla por la reelección.

Se enfrenta al menos a ocho rivales, muchos de ellos de tendencia más progresista. Entre ellos están el actual y el excontralor de la ciudad, varios legisladores estatales y algunos otros que nunca han ocupado un cargo público.

El exgobernador Andrew Cuomo también ha estado considerando postularse. Cuomo renunció en 2021 después de que un informe del fiscal general del estado concluyera que acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

Sumando más incertidumbre política, Adams no ha descartado la posibilidad de volver al Partido Republicano.

El alcalde, originario de Brooklyn, fue republicano registrado en la década de 1990 y principios de los 2000. Asistió a la toma de posesión de Trump el mes pasado y almorzó con altos republicanos de Nueva York en Washington.

Además, ha instruido a los funcionarios de su administración para que cooperen legalmente con la agenda de Trump en temas como la inmigración y otros asuntos, mientras se ha negado rotundamente a criticar al presidente o sus políticas.