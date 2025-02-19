¿Puede la gobernadora destituir a Eric Adams? 5 preguntas sobre el sacudón político en Nueva York

Video “Había frustración por parte de Homan”: Eric Adams cuenta detalles de su reunión con el ‘zar de la frontera’

La crisis política y judicial por el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, continúa luego de que el Departamento de Justicia pidiera desestimar los cargos de corrupción en contra de Adams.

En la secuela, este miércoles, llegó a la corte el pedido del Departamento de Justicia para que se desechen los cargos contra el alcalde Adams (demócrata que ha mostrado rápido acercamiento a la adminstración Trump). Ahora enfrenta el escrutinio del juez federal Dale Ho, quien dijo que no aprobará automáticamente la solicitud para desestimar los cargos semanas antes de su juicio en abril.

Pero en el frente político, y no solo en el judicial, también hay movimientos, luego de que se conociera que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está evaluando la posibilidad de destituir al alcalde Adams tras el caos desatado. Pero no es un proceso tan sencillo como quitarlo y ya. Y tampoco está libre de precio político, en medio del clima actual de tensión entre la Casa Blanca de Donald Trump, que avanza su agenda a punta de órdenes ejecutivas, y los demócratas, que cuentan con pocos recursos para frenar la ola republicana.

5 preguntas sobre lo último en el caso de Eric Adams que sacude a la mayor ciudad de EEUU.

¿Por qué enfrenta una crisis política el alcalde de Nueva York, Eric Adams?

El escándalo comenzó en 2023 cuando las autoridades confiscaron los teléfonos de Adams en una investigación sobre financiamiento de campaña. Se reveló más adelante que los abogados de Adams habían negociado el cierre del caso a cambio de su apoyo a Trump en materia migratoria, aunque su defensa lo niega.

La controversia creció luego de inauditos acercamientos de Adams con el presidente, quien en campaña dio a entender que no dudará en usar e l Departamento de Justicia como un arma política. Eso ha aumentado las sospechas, especialmente después de su viaje a Florida para reunirse con él antes de su toma de posesión. Trump incluso sugirió que Adams había sido “tratado injustamente” y dejó abierta la posibilidad de un indulto.

Eric Adams ha sido acusado de recibir más de $100,000 en contribuciones de campaña ilegales y viajes lujosos por parte de funcionarios y empresarios turcos cuando era presidente del condado de Brooklyn.

Aunque ha negado las acusaciones, el caso tomó un giro político luego de que el Departamento de Justicia solicitara retirar los cargos para, aparentemente, asegurar su cooperación con la política migratoria del presidente Trump y permitir a las fuerzas federales de inmigración operar en una ciudad que ha sido un histórico santuario para inmigrantes.

El Departamento de Justicia argumenta que los cargos no le permitirán a Adams gobernar ni preparar eficazmente su campaña de reelección. El pedido de desechar cargos provocó la renuncia de varios fiscales que vieron la movida como un intento de influencia política en el sistema judicial.

¿Quién es el juez que está revisando el caso?

El pedido del Departamento de Justicia caso está en manos del juez federal Dale Ho, un exabogado de derechos civiles con menos de dos años en el cargo.

Ho ha mostrado una postura independiente, exigiendo más información antes de decidir si acepta la solicitud del Departamento de Justicia de desestimar los cargos contra Adams. Previamente, Ho ha rechazado peticiones de la defensa del alcalde y ha indicado que examinará a fondo el caso antes de tomar una decisión.

¿Puede la gobernadora Kathy Hochul remover a Adams de su cargo?

Sí, Hochul tiene el poder de destituir al alcalde de Nueva York, pero ha mostrado reservas, considerando que sería un proceso sin precedentes y con implicaciones democráticas serias. Sin embargo, la presión ha aumentado tras la renuncia de varios funcionarios de alto rango en la administración de Adams.

Este martes, Hochul ha mantenido reuniones con líderes políticos clave y ha dicho que espera la decisión del juez antes de tomar una determinación.

¿Cuál sería el proceso si Adams es destituido? Si Hochul decide avanzar con la destitución, el proceso incluiría una serie de audiencias y una investigación formal antes de llegar a una decisión final. En paralelo, el Concejo Municipal podría activar un comité especial para evaluar su capacidad de gobernar.

La gobernadora podría iniciar un proceso judicial contra Adams o activar un “comité de incapacidad” compuesto por cinco funcionarios locales. Sin embargo, no hay consenso sobre esta opción, y la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, advirtió que el mecanismo debe reservarse para situaciones extremas.

Hochul, en reuniones con líderes políticos como Hakeem Jeffries, Brad Lander y el reverendo Al Sharpton, expresó su preocupación por la crisis sobre todo después de la ola de renuncias. “Esto plantea serias dudas sobre el futuro de esta administración”, afirmó.

¿Qué dicen los líderes demócratas?

Los demócratas están divididos. Hochul está bajo presión de ciertos sectores, considerando si debe remover a Adams de su cargo. Mientras tanto, líderes demócratas debaten sobre la viabilidad de su administración.

Algunos, como el contralor de la ciudad Brad Lander, han sugerido que Adams debería demostrar que puede seguir gobernando de manera efectiva o dar un paso al costado.

Mientras tanto, figuras influyentes como el reverendo Al Sharpton han respaldado la posición de Hochul de esperar la decisión judicial. Sharpton declaró tras su reunión con Hochul que ella esperará la audiencia judicial del miércoles antes de tomar una decisión: “Verá qué decide el juez y seguirá deliberando con otros líderes”.

La crisis ha debilitado la capacidad de Adams para gobernar. La renuncia de altos funcionarios, las críticas sobre su cercanía a Trump y las dudas sobre su independencia política han erosionado su apoyo. Mientras tanto, sus oponentes en las primarias demócratas, como Lander, han utilizado el escándalo para argumentar la necesidad de un nuevo liderazgo en la ciudad.

¿Qué opciones tiene Adams si el caso sigue adelante?

Si el juez decide que el caso debe continuar, Adams podría enfrentarse a un juicio en los próximos meses, lo que afectaría gravemente su administración y su imagen. En este escenario, podría negociar un acuerdo legal o seguir luchando por su inocencia en los tribunales.

El futuro de Adams depende de la decisión del juez Ho sobre si permitirá que el Departamento de Justicia retire los cargos. Si el caso sigue adelante, su situación podría complicarse aún más. Si se desestiman los cargos, la presión política sobre él podría disminuir, pero seguirá enfrentando cuestionamientos sobre su liderazgo y su relación con la administración Trump.

Mientras tanto, el alcalde ha negado todos los cargos y en las últimas semanas ha evitado responder a los crecientes llamados a su renuncia. Cuando le preguntaron por qué no había dado declaraciones en semanas, se limitó a decir: “Porque ustedes son unos mentirosos”.