Alcalde de Nueva York demanda por cientos de millones de dólares a compañías de buses de Texas: estas son las razones

Video Alcalde de Nueva York impone restricciones a los nuevos autobuses de inmigrantes que lleguen a la ciudad

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció este jueves que demandará a más de una decena de empresas de transporte y autobuses chárter involucradas en el transporte de migrantes a la ciudad.

Adams busca específicamente $708 millones en daños generados a la ciudad por el esfuerzo económico que ha hecho la gran metrópoli para gestionar la presencia de decenas de miles de personas que han llegado en buses enviados desde Texas por orden de su gobernador, Greg Abbott.

Se trata de la segunda medida que anuncia el alcalde en pocos días para hacer frente a una ola migratoria impulsada desde Texas, aprovechándose del carácter santuario de Nueva York.

Hace unos días, Adams firmó un decreto que ordenaba que los autobuses que transportan migrantes a esa ciudad desde Texas llegaran solo entre las 8:30 am y el mediodía de lunes a viernes a un solo sitio de entrega.

Sin embargo, los buses han seguido llegando ininterrumpidamente al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey. De allí los migrantes continúan su viaje a la Gran Manzana.

"La ciudad de Nueva York ha hecho y siempre hará su parte para gestionar esta crisis humanitaria, pero no podemos soportar solos los costos de las imprudentes estratagemas políticas del estado de Texas", dijo Adams este jueves en un comunicado.

"Hoy estamos emprendiendo acciones legales contra 17 empresas que han participado en el plan del gobernador Abbott de Texas para transportar a decenas de miles de inmigrantes a la ciudad de Nueva York en un intento de abrumar nuestro sistema de servicios sociales".

La demanda indica que las empresas han violado la ley del estado de Nueva York al no pagar el costo del cuidado de los migrantes, por lo que busca más de $700 millones en daños y perjuicios.

El alcalde Adams se basa en una normativa estatal que exige a quien trae a una persona necesitada que ayude o la saque del estado ante el hecho de que se está convirtiendo en una carga pública.

"El uso continuo de los inmigrantes como peones políticos por parte del gobernador Abbott no solo es caótico e inhumano, sino que deja en claro que antepone la política a las personas. La demanda de hoy debería servir como una advertencia para todos aquellos que violan la ley de esta manera", dijo Adams.

Junto a Adams, los alcaldes de Chicago, Brandon Johnson, y Denver, Mike Johnston, han criticado duramente al gobernador de Texas y su campaña de envío de solicitantes de asilo a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, diciendo que los autobuses llegan a todas horas y fuera de las zonas de bajada designadas, sin detalles sobre quién está a bordo ni medidas para garantizar su seguridad.

"No podemos permitir que los autobuses con personas que necesitan nuestra ayuda lleguen sin previo aviso a cualquier hora del día o de la noche", dijo Adams, en la conferencia de prensa virtual con los demás alcaldes hace unos días.

Denver y Chicago han implementado reglas similares en relación con la llegada de solicitantes de asilo en días de semana durante horas específicas.

A Nueva York han llegado más de 161,000 inmigrantes desde la primavera de 2022, 30,000 de ellos desde Texas. Como es una ciudad santuario, tiene la obligación de dar refugio a cualquier persona sin hogar.

Las autoridades locales estiman que la afluencia de migrantes -70,000 de ellos aún en refugios de Nueva York- costará a la ciudad cerca de $12,000 millones en tres años, según datos de las autoridades locales.

Con información de The Associated Press.