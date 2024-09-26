Acusan por fraude y soborno al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue imputado este jueves con cargos federales por haber presuntamente aceptado donaciones ilegales y sobornos de fuentes extranjeras, incluyendo lujosos viajes a cambio de favores que incluyeron ayudar a funcionarios turcos a esquivar una inspección clave en un edificio que es ahora su nueva sede diplomática en la ciudad.

Adams, un demócrata y capitán de la policía en retiro, afronta cargos por conspiración, fraude y soborno en una imputación que detalla una presunta estela de corrupción que comezó cuando asumió como funcionario electo en Brooklyn y continuó durante su paso como cabeza de la alcaldía.

PUBLICIDAD

La acusación alega en uno de sus puntos que Adams maniobró aceptando contribuciones ilegales bajo un esquema de la ciudad que permite igualar las donaciones. Aprovechando ese esquema, su campaña se hizo con más de $10,000 en fondos tras haber provisto certificados falsos, de acuerdo con la acusación.

Asimismo, Adams presuntamente "pidió y demandó" sobornos, incluyendo beneficios de viajes gratuitos o con un generoso descuento de un funcionario turco, precisa la imputación. El alcalde dio a cambio, según la acusación, los permisos para que se pudiese construir un consulado de Turquía en Manhattan.

Adams se convirtió así en el primer alcalde en ejercicio de la mayor ciudad de Estados Unidos que enfrenta una acusación penal durante su mandato.

Adams dice que no renunciará tras ser imputado por fraude y soborno

Tras conocerse los cargos que se le imputan, Adams dijo que no renunciará. El alcalde dijo a los periodistas que su “día a día no cambiará” y que sus “abogados se ocuparán del caso para que yo pueda ocuparme de la ciudad”.

Adams pidió a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York que “esperen a escuchar nuestra defensa antes de emitir cualquier juicio”.

Si Adams renunciara sería reemplazado inmediatamente por Jumaane Williams, el defensor público de la ciudad. Williams, un demócrata, programaría entonces una elección especial.

En una declaración del jueves, Williams no pidió explícitamente la renuncia de Adams, pero dijo: “Es obligación de los funcionarios federales demostrar su caso, es obligación del alcalde demostrar a los neoyorquinos que existe un plan real y un camino para gobernar la ciudad de manera efectiva y recuperar la confianza, y su tiempo para demostrar ese plan se está agotando rápidamente”.

PUBLICIDAD

El círculo de Eric Adams, bajo la lupa de las autoridades federales

Las acusaciones vienen luego de unas semanas extraordinarias en la ciudad de Nueva York, en que investigadores federales han escrutado a varios allegados de Adams con una serie de allanamientos, citaciones y renuncias.

En el transcurso de ese tiempo se deslizó que l as autoridades federales realizaban múltiples investigaciones en torno a Adams y sus más altos asesores, familiares de esos asesores, ante denuncias de recaudación irregular fondos de campaña y de tráfico de influencia en el Departamento de Policía y en el Departamento de Bomberos.

Solo en las últimas dos semanas, anunciaron sus renuncias el comisionado de policía y el director del sistema de escuelas.

Agentes del FBI incautaron los artefactos electrónicos de Adams hace casi un año como parte de una investigación enfocada, al menos en parte, en contribuciones de campaña y la relación de Adams con el gobierno de Turquía. Debido al secreto sumarial, se desconoce si la investigación actual es por lo mismo.

A inicios de septiembre, agentes federales incautaron los teléfonos del comisionado de policía, el director del sistema educativo y dos vicealcaldes y otras figuras dentro y fuera de la alcaldía. Todos han negado haber cometido falta alguna.

Con información de The Associated Press.

Mira también: