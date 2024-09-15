¿Qué busca el FBI en los teléfonos móviles del círculo cercano del alcalde de Nueva York?

Video Así informó el alcalde Eric Adams la renuncia del comisionado de la NYPD Edward Caban

La investigación criminal que involucra a miembros del círculo cercano del alcalde de Nueva York, Eric Adams, resultó en la primera renuncia de alto nivel de la administración de la ciudad. Edward Caban, quien se había desempeñado como comisionado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por su sigla en inglés), presentó su renuncia al cargo la semana pasada luego de que investigadores federales confiscaron su celular.

Caban, quien se había desempeñado en el cargo por 15 meses, dijo en un correo electrónico obtenido por la agencia AP que decidió abandonar su posición porque los sucesos relacionados con la incautación de su teléfono habían “creado una distracción” para la NYPD.

“No estoy dispuesto a centrar mi atención en otra cosa que no sea nuestro importante trabajo o la seguridad de los hombres y mujeres de la policía de Nueva York", añadió en el correo.

Adams nombró el pasado jueves a un exfuncionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Tom Donlon, como comisionado de la NYPD en sustitución de Caban, quien se había convertido en el primer hispano en encabezar la agencia en su historia.

¿Qué se sabe de la investigación en contra del círculo cercano de Adams?

La renuncia de Caban es la primera de alto nivel desde que los investigadores federales incautaron la semana pasada su teléfono y el de dos vicealcaldes, un funcionario escolar y uno de los principales asesores del alcalde.

Además del celular de Caban, también fueron confiscados los teléfonos del vicealcalde para Seguridad Pública, Philip Banks, de la vicealcaldesa Sheena Wright; de David Banks, coordinador del sistema escolar y hermano de Banks; y de Timothy Pearson, asesor del alcalde.

Tras las confiscaciones, el FBI y la Oficina del Fiscal en Manhattan declinaron revelar más información sobre las indagatorias.

Según los abogados de Caban consultados por AP, Russell Capone y Rebekah Donaleski, el gobierno le respondió a su cliente que no es “objeto de ninguna investigación”. Sin embargo, dijeron que Caban está dispuesto a colaborar completamente con el gobierno.

De acuerdo con AP, autoridades federales están investigando al hermano gemelo de Caban, James Caban, quien opera un negocio de seguridad de centros nocturnos. Sean Hecker, abogado de James Caban, dijo a AP que su cliente niega haber cometido cualquier irregularidad.

Otra investigación en curso

Adams, demócrata en su primer mandato, fue citado a comparecer en julio, ocho meses después de que agentes federales confiscaran sus teléfonos móviles y un iPad mientras salía de un evento en Manhattan.

Los federales solicitaron información sobre los viajes del alcalde al extranjero y sus posibles conexiones con el gobierno turco.

Las autoridades federales no lo han acusado públicamente a él ni a ningún funcionario de ningún delito. Adams ha negado cualquier irregularidad.

No se cree que la investigación que llevó a la incautación de los dispositivos de Edward Caban esté vinculada a una investigación que llevó a los investigadores federales a incautar los dispositivos de Adams en noviembre pasado, según dos personas familiarizadas con el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

“Hay un hedor a corrupción alrededor del alcalde”, dijo a AP Douglas Muzzio, profesor jubilado de ciencias políticas en Baruch College con un profundo conocimiento de la política de Nueva York. "Hay que creer que, en algún momento, la sensación de que el gobierno no está funcionando comenzará a impregnar la conciencia pública", advirtió.

