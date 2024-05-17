Condenan a 30 años de prisión a David DePape, el seguidor de Trump que agredió con un martillo al esposo de Nancy Pelosi

Video En video: Revelan el momento exacto en que un sospechoso golpea con un martillo al esposo de Nancy Pelosi

David DePape, el hombre declarado culpable de intentar secuestrar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y de atacar con un martillo a su marido, Paul Pelosi, fue condenado este viernes a 30 años de prisión.

La sentencia dictada por la jueza Jacqueline Scott Corley, es menor de los 40 años solicitados por los fiscales para DePape, de 44 años de edad, a quien el jurado encontró culpable en noviembre pasado de intento de secuestro de un funcionario federal y agresión a un familiar directo de un funcionario federal.

El crimen ocurrió en circunstancias sin precedentes

DePape recibió 20 años por un cargo y 30 años por otro cargo, pero las sentencias se cumplirán simultáneamente. El agresor también recibió un crédito por los 18 meses que estuvo detenido.

Los defensores públicos encargados de representar a DePape habían pedido a la jueza que lo condenara a 14 años, señalando que al momento del crimen estaba pasando por un momento difícil en su vida y que no tenía antecedentes penales.

Mientras DePape miraba al suelo en silencio, Corley dijo que al dictar la sentencia tomó en cuenta las circunstancias en las que ocurrió el crimen. “Fue al hogar de un funcionario público, es algo que no tiene precedentes”, señaló la jueza.

En la audiencia celebrada para dictar la sentencia, la estratega política Christine Pelosi leyó las declaraciones de las víctimas en nombre de su padre y su madre, explicando cómo el violento ataque cambió sus vidas.

"La familia Pelosi no podría estar más orgullosa de su padre y de su tremendo coraje al salvar su propia vida la noche del ataque y al testificar en este caso", dijo el portavoz de Nancy Pelosi, Aaron Bennett, en un comunicado.

"La presidenta Pelosi y su familia están inmensamente agradecidos con todos los que han enviado amor y oraciones durante los últimos dieciocho meses, mientras el señor Pelosi continúa su recuperación" añadió el portavoz.

David DePape

es un partidario de Trump que, según su abogada, era prisionero de teorías conspirativas

DePape admitió durante el testimonio en el juicio que irrumpió en la casa de Pelosi en San Francisco el 28 de octubre de 2022, con la intención de mantener como rehén a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes y “romperle las rótulas” si ella respondía con mentiras a las preguntas que planeaba hacerle.

También admitió haber golpeado a Paul Pelosi con un martillo después de que apareció la policía, diciendo que su plan para poner fin a lo que consideraba corrupción gubernamental se estaba desmoronando.

El ataque a Paul Pelosi, quien tenía 82 años en ese momento, ocurrió pocos días antes de las elecciones de mitad de período y fue capturado en video por la cámara corporal de la policía conmocionando al mundo político estadounidense.

Los abogados defensores argumentaron que DePape estaba motivado por sus creencias políticas, no porque quisiera interferir con los deberes oficiales de Nancy Pelosi como miembro del Congreso, lo que invalidaba los cargos en su contra.

Una de sus abogadas, Angela Chuang, dijo durante los argumentos finales que DePape estaba atrapado en teorías conspirativas.

DePape, un canadiense que se mudó a Estados Unidos hace más de 20 años, testificó en el juicio que creía que los medios de comunicación mentían repetidamente sobre el expresidente Donald Trump.

En un blog y un foro en línea que fueron eliminados después de su arresto, DePape se hizo eco de la infundada teoría de la conspiración derechista QAnon que afirma que una camarilla de pedófilos adoradores del diablo dirige el gobierno de Estados Unidos.

“Reconocí que estaba en grave peligro”

DePape también dijo al jurado que había planeado usar un disfraz de unicornio inflable y grabar su interrogatorio a la entonces presidenta de la Cámara Baja, quien no estaba su la casa en el momento del ataque, para subirlo a Internet.

Los fiscales dijeron que llevaba consigo cuerdas y ataduras plásticas, y los detectives encontraron cámaras corporales, una computadora y una tableta entre el equipo del agresor.

Paul Pelosi también testificó en el juicio y r ecordó cómo lo despertó un hombre corpulento que irrumpió en su dormitorio y preguntó: "¿Dónde está Nancy?". Dijo que cuando respondió que su esposa estaba en Washington, DePape dijo que lo ataría mientras la esperaban.

“Fue una sensación de shock tremendo reconocer que alguien había entrado a la casa, mirarlo y mirar el martillo y las ataduras, reconocí que estaba en grave peligro, así que traté de mantener la mayor calma posible”, dijo Pelosi en su testimonio.

DePape también está acusado en un tribunal estatal de agresión con arma mortal, abuso de personas mayores, robo residencial y otros delitos graves. Se espera que la selección del jurado en ese juicio comience el miércoles.

Paul Pelosi sufrió dos heridas en la cabeza en el ataque, incluida una fractura de cráneo que fue reparada con placas y tornillos que tendrá por el resto de su vida. Su brazo y mano derechos también resultaron heridos.