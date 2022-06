¿Candidato a la reelección en 2024? Algunos demócratas pierden fe en Biden

La actuación menos que deslumbrante de Biden ante las cámaras, teniendo en cuenta su dificultad para hablar desde la infancia, hace que algunos demócratas se cuestionen si estará en condiciones de presentarse en 2024. "Parece de su edad y no es tan ágil frente a una cámara como antes, y esto ha alimentado una narrativa sobre la competencia que no está arraigada en la realidad", dijo David Axelrod, ex asesor de Obama, a The New York Times.