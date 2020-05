Jefe del Comité de Inteligencia del Senado renuncia en medio de investigación sobre venta de acciones antes del coronavirus

La agencia AP informó que el Departamento de Justicia evitó pronunciarse, mientras que el abogado de Burr no respondió llamadas ni correos electrónicos, pero dijo el mes pasado que Burr había realizado transacciones bursátiles guiadas por información pública.

Según ProPublica Burr vendió entre $ 628,000 y $ 1.72 millones de dólares de sus acciones el 13 de febrero en 33 transacciones separadas, su mayor movimiento en al menos los últimos 14 meses. No hubo ninguna transacción de compra.

Si el senador usó información confindencial a la que tuvo acceso por su cargo, habría violado la ley general que prohibe esas prácticas y una específica para los congresistas, la Ley STOCK ( Stop Trading on Congressional Knowledge o Parar los Negocios con Información del Congreso) que fue aprobada en 2012 para reforzar el impedimento de que se use información a la que no tiene acceso el público para beneficiarse monetariamente.