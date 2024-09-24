La demanda legal contra Trump y Vance en Ohio por difundir la mentira de que los haitianos allí se roban y comen las mascotas

Un grupo de defensa de la comunidad haitiana llamado Haitian Bridge Alliance presentó una demanda en contra del candidato republicano Donald Trump y su compañero de fórmula JD Vance por las falsedades dichas por ambos en contra de inmigrantes de esa nacionalidad.

De acuerdo con la demanda presentada ante la Corte del condado de Clark, cuya cabecera es la ciudad de Springfield, el grupo ciudadano presentó los cargos en contra de los aspirantes, basándose en una cláusula del Código Penal estatal que permite a los ciudadanos estalecer acusaciones formales.

El Código Penal estatal sostiene que una vez que los ciudadanos presenten cargos ante un juez, la corte debe decidir si gira órdenes de aprehensión o refiere el caso a un fiscal para su investigación formal.

Springfield ha estado en el centro de la discusión nacional desde que Trump y Vance comenzaron a diseminar versiones falsas que sostienen que inmigrantes haitianos en esa ciudad han comido las mascotas de sus vecinos.

"Comen gatos, comen perros", afirmó el expresidente durante el álgido debate que sostuvo en la cadena ABC el 10 de septiembre con su contrincante demócrata, Kamala Harris.

Luego de que el moderador de ABC David Muir dijo a Trump que las autoridades en Springfield habían desmentido los dichos, el expresidente basó las versiones en supuestas declaraciones hechas en televisión.

Antes del debate, Vance, senador por Ohio, había diseminado la falsedad basándose en supuestos reportes hechos por residentes de Springfield. Sin embargo, la Policía en Springfield ha reiterado que no existe ninguna evidencia de que algo así haya ocurrido.

Organismo civil acusa a Trump de diseminar “acusaciones salvajes” contra la comunidad haitiana

En un comunicado difundido por Chandra Law Firm, el despacho de abogados que representa a la organización civil, la representación legal del organismo sostuvo que tanto Trump como Vance serían responsables de distintos delitos.

Guerlain Jozef, director ejecutivo y cofundador de Haitian Bridge Alliance, dijo en el comunicado que las ofensas criminales que le atribuye el grupo a ambos aspirantes consisten en disrupción de servicios públicos, fabricación de falsas alarmas y comisión de acoso a través de telecomunicaciones.

La disrupción de servicios públicos habría ocurrido ante las múltiples amenazas de bomba que derivaron en la suspensión de actividades en varias oficinas públicas luego de que comenzaron a circular las versiones falsas impulsadas por Trump y sus aliados.

De acuerdo con autoridades en Ohio, después de que Springfield acaparó la atención estatal se reportaron más de 30 amenazas de bomba en distintos edificios públicos. Las amenazas resultaron ser falsas, de acuerdo con reportes oficiales.

“No se puede subestimar el impacto directo en Springfield, Ohio, de las implacables mentiras de Trump y Vance. Durante las últimas dos semanas, Springfield ha recibido al menos 33 amenazas de bomba”, sostuvo el despacho en su comunicado.

En cuanto al cargo de fabricación de falsas alarmas el organismo sostuvo que tanto Trump como Vance causaron incertidumbre en la ciudad al diseminar “mentiras” sobre la comunidad haitiana.

La acusación de acoso a través de telecomunicaciones está basada en el hecho de que ambos hicieron acusaciones falsas en distintos medios de comunicación a sabiendas de que no existía evidencia para sustentar sus dichos, de acuerdo con el comunicado.

También habrían incurrido en amenazas agravadas y en violación de la prohibición contra actos en complicidad, de acuerdo con Jozef.

Para sustentar su demanda, la organización incluyó una declaración hecha por Vance sobre sus dichos al ser cuestionado sobre la falsedad en una entrevista reciente con la periodista de CNN, Dana Bash.

"Si tengo que crear historias para que los medios estadounidenses realmente presten atención al sufrimiento del pueblo estadounidense, entonces eso es lo que voy a hacer, Dana”, dijo Vance a la entrevistadora.

Luego Vance dijo en la entrevista que se refería tanto él como Trump estaban "creando el enfoque de la cobertura de los medios estadounidenses" en los errores de las políticas migratorias del gobierno del demócrata Joe Biden.

La ciudad de Springfield, que en el censo de 2020 registró una población de 58,000 habitantes, en años recientes ha experimentado un incremento en la llegada de inmigrantes haitianos. Funcionarios de la ciudad estiman que unos 20,000 inmigrantes de Haití han llegado a la ciudad en años recientes.

La llegada masiva de inmigrantes ha generado un debate sobre los efectos positivos y negativos del crecimiento poblacional en la región.

En semanas recientes, residentes haitianos de la ciudad han declarado vivir con temor ante un aumento en ataques racistas en su contra.

"Es una realidad triste, que provoca pánico", dijo a mediados de septiembre a la agencia AFP el director de una residencia haitiana, Viles Dorsainvil, quien recibió amenazas que autoridades federales están investigando.

Dorsainvil denunció haber sido objeto de insultos y de incitaciones a que "se vaya" de la ciudad, que tienen origen, afirmó, en una "agenda política" consistente en agitar el fantasma de la inmigración ilegal.

Trump y sus aliados ya habían utilizado la retórica en contra de los migrantes haitianos en el pasado. Por ejemplo, en el 2021, el republicano dijo sin proveer evidencia que estos migrantes estaban esparciendo el SIDA en Estados Unidos.

