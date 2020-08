Gobierno plantea modificar las normas que regulan las duchas tras quejas de Trump al lavarse el pelo

Desde 1992, la ley federal ordena que los cabezales de ducha no viertan más de 2.5 galones de agua por minuto (9.5 litros). Como los nuevos accesorios de ducha salieron con múltiples boquillas, la administración de Obama definió restricciones para aplicarlas a la cantidad de agua que sale en total.

Pero para trump esto es un asunto personal: se ha quejado de que los accesorios del baño no funcionan a su gusto.

A mediados de julio, en el jardín sur de la Casa Blanca durante una reunión sobre desrregulaciones, Trump señaló: "Así que los cabezales de ducha... te duchas, el agua no sale. Quieres lavarte las manos, el agua no sale. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo o te duchas más tiempo? Porque mi pelo... no sé tú, pero tiene que estar perfecto. Perfecto".