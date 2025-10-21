'El Quitavisas': un alto funcionario de EEUU patrulla las redes buscando a extranjeros que critiquen las líneas del gobierno de Trump

Video ¿Puedes perder tu visa por opinar negativamente sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Las constantes amenazas del subsecretario de Estado, Cristopher Landau, de cancelar la visa a quien emita opiniones no alineadas con la visión del gobierno de Donald Trump sobre temas polémicos ha desatado un debate en el exterior sobre la libertad de expresión.

Landau, quien se autodenomina 'El Quitavisas', se ha convertido en una especie de monitor oficial en redes sociales para identificar y amenazar con retirarle la visa a quienes criticaron, por ejemplo, el apoyo bélico de Estados Unidos a Israel durante el conflicto en Gaza.

También ha lanzado esas amenazas en contra de quienes hagan ciertas expresiones en torno al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, baleado mientras hablaba ante una multitud en septiembre en Utah.

Las amenazas de Landau aparentemente se materializaron en contra de quienes hablaron críticamente sobre Kirk tras su muerte. El Departamento de Estado informó el 14 de octubre en una publicación en X que había revocado la visa de seis extranjeros que, según la agencia, “celebraron el atroz asesinato” de Kirk.

Sin mencionar los nombres de las personas sancionadas, la agencia informó que entre las personas cuyas visas fueron canceladas había un mexicano, un argentino, un sudafricano, un brasileño, un alemán y un paraguayo.

Las acciones de Landau, considerado el funcionario de más alto nivel del Departamento de Estado sólo después de Marco Rubio, titular de la agencia, han sido recibidas con beneplácito por algunos y duramente criticadas por otros.

“Lo llevo como una medalla de honor”

Uno de los casos más recientes que desataron una controversia ocurrió a raíz de una publicación en X de la activista mexicana Arlín Medrano criticando a Estados Unidos como un “Estado genocida” que hace “limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos”.

“Palestina no es allá lejos cuando tenemos al Estado genocida como vecino que también está haciendo limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos”, escribió Medrano.

Poco después del post, Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México en el primer mandato de Trump, respondió con una imagen que utiliza habitualmente en las redes con una leyenda que dice 'El Quitavisas', acompañada del sello oficial del gobierno de Estados Unidos.

Medrano rápidamente le respondió que ella no tiene visa. Según Merano, fue deportada a los 12 años y tratada como una “criminal” por las autoridades estadounidenses cuando la expulsaron.

“Si decir la verdad me impide ingresar a su país, lo llevo como una medalla de honor. Sostengo cada palabra y sostengo también mi solidaridad con mis hermanos migrantes y con el pueblo palestino, ambos criminalizados por existir, por resistir”, agregó Medrano en su respuesta a Landau.

Medrano, quien conduce un programa en un medio público mexicano, había estado presente en los medios recientemente porque participó en la flotilla Global Sumud, un conjunto de embarcaciones que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza pero fue interceptada y bloqueada por Israel.

Ella y cientos más de miembros de la flotilla, entre quienes estaba la activista Greta Thunberg, fueron arrestados y mantenidos presos por días en una cárcel de Israel.

Medrano insiste en las redes en que no cederá en mostrar su postura a favor de Palestina y en criticar las acciones israelíes en la devastada Franja de Gaza antes del cese al fuego pactado recientemente entre el grupo militante Hamas e Israel.

"Quédese con su visa"

La activista no ha sido la única personalidad conocida que ha sido blanco de las amenazas de Landau.

El diplomático también amenazó al 'influencer' mexicano Jorge Roberto Avilés, conocido en redes como 'Callo de Hacha', luego de que dijo que Kirk tenía “el mismo mensaje que Hitler”.

“Qué asqueroso justificar el asesinato de una persona que piensa diferente simplemente llamándole Hitler. Urge que todos los de buena voluntad repudiemos este tipo de terrorismo intelectual”, escribió Landau en respuesta a Avilés.

Aunque ha sido criticado por algunos, Landau ha seguido alardeando sobre su mote de 'El Quitavisas', que se ha vuelto viral en las redes cada vez que amenaza a algún usuario. Recientemente, por ejemplo, pidió unirse a un presunto 'club de fans' creado en su honor en X por un supuesto usuario para celebrar las acciones del funcionario estadounidense.

Luego del anuncio del Departamento de Estado sobre la cancelación de las visas de seis extranjeros por comentarios sobre Kirk, la agencia federal agregó que continuará monitoreando las redes.

“Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de estadounidenses”, dijo la agencia en X. “El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”.

Aunque el Departamento de Estado no identificó por nombre a los seis extranjeros que perdieron su visa, medios mexicanos reportaron que el mexicano incluido en la lista de las seis personas sería Avilés.

El 'influencer' mexicano de inmediato escribió en X tras el comunicado del Departamento de Estado: “Para mí es motivo de orgullo que me quiten la visa por defender la libertad de expresión y señalar a los racistas que insultan al pueblo de México. Quédense con su estúpida visa, México es lo único que yo necesito”.

“Está en un papel de inquisidor”

Gabriela de la Paz, profesora de relaciones internacionales del Tec de Monterrey, dijo a Univision Noticias que la postura de Landau se asemeja a la de un “inquisidor” al lanzar amenazas en contra de extranjeros que opinen críticamente de temas sensibles.

“Está en un papel casi de inquisidor y donde se vanagloria, porque es una manera de ejercer presión y de, en cierto modo, manipular la opinión de la gente”, sostuvo De la Paz. “es muy lamentable que esté cayendo en esto que finalmente es un efecto de Donald Trump hacia toda la gente con la que trabaja”.

De la Paz, quien también es editorialista del diario Reforma, agregó que la presión que Landau y el gobierno estadounidense en general en contra de quienes critiquen a la administración de Trump atenta contra la libertad de expresión.

“Están utilizando el tema de las visas como una herramienta de presión que creo que es inadecuada porque las visas te las quitan si has hecho un uso indebido”, declaró. “No debería de ser objeto de presión por una cuestión de libertad de expresión, o sea, ahí Estados Unidos está fallando sus propios principios de respeto a la libertad de expresión”.

Pero de la misma forma en que los críticos de Trump cuestionan las amenazas de retirar la visa a extranjeros hay quienes aplauden las medidas desde la base electoral del presidente, dijo Raquel Saed, especialista en política, opinión pública y medios de Estados Unidos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Sin embargo, consideró que las amenazas constantes a quienes ostentan una visa podrían ser contraproducentes al ahuyentar a turistas o a potenciales estudiantes que prefieran entonces ir a otros países.

También agregó que podría "haber una reacción negativa, o sea que alguien, algún juez, diga esto es anticonstitucional y aparte que puede generar una controversia diplomática”, dijo Saed.

