Fuerza Aérea de revisará procedimientos tras conocerse que militares se hospedaron en un resort de Trump

El caso lo dio a conocer inicialmente este viernes el sitio Politico en un reporte en el que señaló que no se trata de un incidente aislado. Uno de los casos mencionados ocurrió el 13 de marzo de este año, cuando la Fuerza Aérea envió a siete miembros de la tripulación en un avión de transporte militar C-17 que se dirigía a Kuwait desde Alaska hasta el complejo turístico Trump Turnberry en Escocia, después de que el avión hiciera escala para recargar combustible en un aeropuerto cercano.

Este domingo, al admitir que algunas de sus tripulaciones se han hospedado en instalaciones de Trump, el componente militar dijo en un comunicado que se "cumplieron con todas las directivas y procedimientos, aunque "podrían ser permisibles, pero no recomendables".

El sábado, un oficial de la Fuerza Aérea citado por The New York Times defendió la decisión de alojar a la tripulación en el resort de Trump, diciendo que no había otras habitaciones más cercanas disponibles y que la tarifa con descuento que el resort cobraba estaba por debajo del límite de gastos, de 166 dólares la noche.