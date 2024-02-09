¿Se extralimitó el fiscal Hur al dibujar a Biden como un "anciano con mala memoria"?

Video Biden responde con molestia a las críticas sobre su edad, ¿podrá definir este tema la carrera presidencial?

Joe Biden esquivó un potencial problema al ser exculpado por el fiscal especial que investigaba su manejo de documentos clasificados, pero quedó metido en otro aún más delicado por las referencias a su edad y mala memoria con las que Robert Hur justificó su decisión de no recomendar un eventual juicio al presidente.

En el reporte final de su investigación de más de un año sobre documentos clasificados que Biden tenía en su poder desde sus tiempos como vicepresidente de Barack Obama, Hur hace referencia 22 veces a la “pobre memoria” del presidente, a quien describe como un “anciano, bien intencionado” al que un jurado encontraría difícil de condenar en un juicio.

PUBLICIDAD

Eso motivó la ira del presidente, quien ofreció una improvisada rueda de prensa la noche del jueves en la Casa Blanca para asegurar que "mi memoria está bien" y criticar que el fiscal Hur dijera que no recordaba la fecha de la muerte de su hijo Beau.

Aunque el presidente no se ayudó poco después al responder una pregunta sobre la guerra de Israel contra Hamas en la que confundió a México con Egipto, algo que refuerza el argumento de que sus facultades están disminuidas por su edad (81 años).

Un lenguaje "inapropiado" para un fiscal especial

Antes de que el documento se hiciera público, el consejero legal de la Casa Blanca, Richard Sauber, y el abogado personal del presidente, Bon Bauer, cuestionaron la caracterización que hacía Hur del presidente, solicitándole ajustes en la redacción.

Video Biden confunde al presidente de Egipto con el de México mientras asegura que su memoria “está bien”



“La incapacidad del presidente para recordar fechas o detalles de eventos que ocurrieron hace años no es sorprendente ni inusual, especialmente dado que muchas preguntas le pidieron que recordara los detalles del trabajo del personal para empacar, enviar y almacenar materiales y muebles en el curso de las mudanzas entre residencias”, escribieron los abogados.

Al destacar que una similar “pérdida de memoria predecible ocurrió con otros testigos en esta investigación", los abogados consideraban que Hur trataba a Biden con un rasero diferente al de otros testigos consultados dentro de su investigación y que lo hacía “en términos perjudiciales e incendiarios”.

“Usted hace referencia a la memoria del presidente Biden en al menos nueve ocasiones, una cifra que en sí misma es gratuita. Este lenguaje no está respaldado por los hechos ni es utilizado apropiadamente por un fiscal federal en este contexto”.

PUBLICIDAD

Ambos le pidieron que revisara la redacción para que quedaran “expresadas de una manera que esté dentro de los límites de su experiencia y competencia”.

¿Quién determina si Biden puede o no someterse a un juicio?

Dentro de la Casa Blanca y en el Partido Demócrata consideran que Hur fue demasiado lejos y llegó más allá de lo que era su mandato de determinar si había crímenes imputables o no al presidente.

Pero en su reporte Hur indica que Biden “probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano 'buena gente', bien intencionado y con mala memoria (…) es alguien sobre quien muchos miembros del jurado querrán identificar dudas razonables”.

En otro punto, el fiscal especial hace referencia a las “facultades disminuidas y memoria defectuosa” del presidente.

“Ciertamente, no hay ningún delito en ser un anciano bien intencionado”, dijo el senador demócrata James Blumenthal, citado por The Huffington Post, y añadió que Hur debía “juzgar si se había cometido un delito... no especular sobre lo que haría el jurado, no especular sobre qué tan completa o aguda es la mente de Joe Biden".

En cualquier caso, la competencia de una persona para ser sometida a juicio se determina en un tribunal, mediante “examinación psiquiátrica o psicológica” ordenada por la corte, como indica el manual de procedimientos criminales del Departamento de Justicia.

Por eso, algunos consideran que se trata de un “trabajo político” por parte de un fiscal republicano (Hur fue nombrado por Trump como fiscal de Virginia), aunque haya sido el fiscal general, Merrick Garland, quien le asignara la tarea.

PUBLICIDAD

El reporte del fiscal especial como arma política contra Biden

Si bien para el presidente se cerró el tema de los documentos clasificados, se abrió de par en par la puerta del debate sobre las capacidades mentales y físicas de quien es el presidente de mayor edad en ocupar la Casa Blanca.

Robert Hur generó una tormenta política al describir a Biden como un "anciano con mala memoria" en el reporte de su investigación sobre el presidente. Imagen Alex Brandon/AP



Y ese es un filón que algunos están muy dispuestos a explotar para garantizar que Biden, casi seguro candidato a la reelección, no obtenga otros cuatro años en el cargo, como demuestra la rápida catarata de reacciones del lado republicano al reporte de Hur.

El presidente Mike Johnson calificó la evaluación del fiscal especial de la memoria de Biden como uno de los aspectos “más inquietantes” de su informe.

“Un hombre demasiado incapaz de rendir cuentas por el mal manejo de información clasificada ciertamente no es apto para la Oficina Oval”, dijo Johnson, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, en un comunicado conjunto del liderazgo de la Cámara Baja.