Exjefe de campaña de Trump se niega a responder preguntas ante comité del Congreso

Lewandowski fue cuestionado sobre un episodio que Mueller describió en su reporte en el que el presidente Trump se reunió con Lewandowski en 2017 e intentó que le entregara un mensaje al fiscal general Jeff Sessions , un mensaje destinado a hacer que Sessions revirtiera su recusación, es decir, retirarse de la investigación de Mueller y no ejercer ningún control sobre ella.

Lewandowski no le entregó esa comunicación a Sessions y cuando los demócratas le preguntaron por qué no la había entregado, Lewandowski dijo que la razón era que se fue de vacaciones, una explicación que suena improbable, según le dijeron los congresistas a la prensa tras la audiencia.

¿Puede invocar el privilegio ejecutivo?

Pero ese privilegio no cobija a Lewandowski, primero, porque el privilegio ejecutivo cobija a la rama ejecutiva, y Lewandowski nunca trabajó en la Casa Blanca, solo en la campaña.

Por otro lado, según la decisión de la Corte Suprema de 1974 Estados Unidos v. Nixon (que involucraba al expresidente Richard Nixon, quien renunció antes de que se le llevara a juicio político por el escándalo de Watergate), ese privilegio no puede invocarlo ni el presidente cuando se trata de una investigación criminal.

Eso lo ratifica también la decisión más reciente y relevante al caso de Lewandowski, que no está a su favor, el Comité Judicial v. Miers en 2008, que declara que los poderes de investigación del Congreso están por encima del privilegio ejecutivo en casos como este. En ese caso, la administración de George W. Bush quería usar el privilegio ejecutivo para tratar de bloquear una citación del comité judicial de la Cámara Baja que llamaba a testificar a una ex abogada de la Casa Blanca y al jefe de Gabinete.

El cuestionamiento

Representantes republicanos como Matt Gaetz de Florida, entre otros, culparon al expresidente Barack Obama por no haber hecho lo suficiente para impedir que Rusia influyera en las elecciones presidenciales a favor de Trump.

El representante por Nueva York Hakeem Jeffries le dijo al exjefe de campaña de Trump que le quería recordar que "esto no es un acto de campaña, es una audiencia para testificar, por favor actúe como si supiera la diferencia".

Lewandowski intentó evadir las preguntas de diversas maneras. Cada vez que un demócrata le hacía una pregunta en referencia al reporte de Mueller, Lewandowski preguntaba en qué página del reporte estaba lo que preguntaban, buscaba la página con lentitud y al final muchas veces respondía que no podía hablar de ese tema. Mientras tanto, a veces su abogada sonreía detrás de él.

En otro momento, el exprecandidato demócrata Eric Swalwell le pidió a Lewandowski que leyera lo que él mismo había escrito a orden del presidente y Lewandowski se negó. Swalwell insistió y le preguntó por qué no lo leía, que si le daba vergüenza leerlo, y Lewandowski rápidamente le respondía, "No. Nada en mi vida me ha dado vergüenza, ¿a usted sí, Congresista? ¿Cuál es la pregunta?". En un momento, lo llamó "presidente Swalwell", como insulto por haber dejado la carrera para la candidatura demócrata. Así fueron la mayoría de las interacciones con los demócratas.