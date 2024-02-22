Cambiar Ciudad
Detienen nuevamente al exinformante del FBI cuyas mentiras fueron las bases para el caso contra Joe y Hunter Biden

Un portavoz del fiscal especial del Departamento de Justicia, David Weiss, confirmó que Smirnov había sido detenido de nuevo, pero no hizo más comentarios. Está bajo custodia de los U.S. Marshals en Nevada, dijo Gary Schofield, jefe de los Marshals en Las Vegas.

Video ¿La confesión del principal testigo de los republicanos en el caso Hunter Biden beneficia la reelección de su padre?

El exinformante del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acusado de mentir sobre las acusaciones de soborno multimillonario contra el presidente Joe Biden y su hijo Hunter y supuestamente tener vínculos con la inteligencia rusa, fue detenido de nuevo este jueves, dos días después de que un juez dijera que podía ser liberado antes del juicio.

La detención se produjo por la mañana durante una reunión con sus abogados, después de que los fiscales apelaran una sentencia que permitía a Alexander Smirnov, de 43 años y con doble nacionalidad estadounidense e israelí, ser puesto en libertad con un monitor GPS antes del juicio por los cargos de haber mentido al FBI.

Las autoridades ejecutaron una orden de detención por los mismos cargos emitida en California, donde se presentó originalmente el caso, dijeron sus abogados.

¿De qué se le acusa a Smirnov?

Alexander Smirnov está acusado de hacer una declaración falsa y de crear un registro falso y ficticio. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión.

El hombre dijo falsamente a agentes del FBI en junio de 2020 que ejecutivos asociados con la empresa energética ucraniana Burisma pagaron tanto a Hunter como a Joe Biden 5 millones de dólares en 2015 y 2016.

En una de sus declaraciones, Smirnov dijo al FBI que un ejecutivo de Burisma había afirmado haber contratado a Hunter Biden para "protegernos, a través de su padre, de todo tipo de problemas", dijeron los fiscales en un comunicado.

Los fiscales dicen que aunque Smirnov afirmó haber tenido contacto con ejecutivos de Burisma cerca del final de la administración Obama, en realidad tuvo lugar después de que Obama y Biden hubieran dejado el cargo, cuando Biden no habría tenido capacidad para influir en la política estadounidense.

Después, el informante repitió algunas de las afirmaciones falsas cuando fue entrevistado por agentes del FBI en septiembre de 2023 y cambió su historia y "promovió una nueva narrativa falsa después de decir que se reunió con funcionarios rusos", dijeron los fiscales el 15 de febrero.

El martes, el juez de instrucción Daniel Albregts ordenó su puesta en libertad antes del juicio, manifestando su preocupación por el acceso de Smirnov a un dinero que los fiscales estimaban en seis millones de dólares, pero señalando que las directrices federales exigían que se establecieran "las condiciones menos restrictivas" antes del juicio. También se ordenó a Smirnov que permaneciera en la zona y entregara sus pasaportes.

Los abogados de Smirnov afirman que lleva dos años viviendo en Las Vegas con su novia y que requiere tratamiento continuo y medicación diaria por "importantes problemas médicos relacionados con sus ojos." Vivió en California durante 16 años antes de trasladarse a Nevada.

