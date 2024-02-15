Acusan a un informante del FBI por mentir al señalar de corrupción a Joe y Hunter Biden

Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

Un informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue acusado este jueves de mentir sobre los vínculos entre el presidente Joe Biden, su hijo Hunter y una empresa de energía ucraniana.

Alexander Smirnov dijo falsamente a agentes del FBI en junio de 2020 que ejecutivos asociados con la empresa energética ucraniana Burisma pagaron a tanto a Hunter como Joe Biden 5 millones de dólares en 2015 y 2016, dijeron los fiscales.

En una de sus declaraciones Smirnov dijo al FBI que un ejecutivo de Burisma había afirmado haber contratado a Hunter Biden para "protegernos, a través de su padre, de todo tipo de problemas", dijeron los fiscales en un comunicado.

Los fiscales dicen que aunque Smirnov afirmó haber tenido contacto con ejecutivos de Burisma cerca del final de la administración Obama, en realidad tuvo lugar después de que Obama y Biden hubieran dejado el cargo, cuando Biden no habría tenido capacidad para influir en la política estadounidense.



Después el informante repitió algunas de las afirmaciones falsas cuando fue entrevistado por agentes del FBI en septiembre de 2023 y cambió su historia y "promovió una nueva narrativa falsa después de decir que se reunió con funcionarios rusos", dijeron los fiscales.

Las acusaciones se convirtieron en un tema de discusión en el Congreso durante el verano, cuando los republicanos exigieron al FBI que publicara el formulario no redactado que documentaba las acusaciones mientras proseguían las investigaciones sobre Biden y su familia. En aquel momento reconocieron que no estaba claro si las acusaciones eran ciertas.

Smirnov, de 43 años, fue acusado de hacer una declaración falsa y de crear un registro falso y ficticio. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión.

Se esperaba que el informante compareciera por primera vez ante el tribunal de Las Vegas, donde fue detenido el miércoles tras llegar del extranjero, según la fiscalía.

Los cargos fueron presentados por el abogado especial del Departamento de Justicia, David Wiess, que ha acusado por separado a Hunter Biden de infracciones fiscales y posesión de armas de fuego.

