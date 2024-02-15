Cambiar Ciudad
Joe Biden

Acusan a un informante del FBI por mentir al señalar de corrupción a Joe y Hunter Biden

Las acusaciones se convirtieron en un punto álgido en el Congreso durante el verano, cuando los republicanos exigieron al FBI que publicara el formulario no redactado que documentaba las acusaciones mientras proseguían las investigaciones sobre Biden y su hijo.

Por:
Univision y AP
Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

Un informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue acusado este jueves de mentir sobre los vínculos entre el presidente Joe Biden, su hijo Hunter y una empresa de energía ucraniana.

Alexander Smirnov dijo falsamente a agentes del FBI en junio de 2020 que ejecutivos asociados con la empresa energética ucraniana Burisma pagaron a tanto a Hunter como Joe Biden 5 millones de dólares en 2015 y 2016, dijeron los fiscales.

PUBLICIDAD

En una de sus declaraciones Smirnov dijo al FBI que un ejecutivo de Burisma había afirmado haber contratado a Hunter Biden para "protegernos, a través de su padre, de todo tipo de problemas", dijeron los fiscales en un comunicado.

Más sobre Joe Biden

Kamala Harris reconoce que fue "un error colosal" e "imprudente" permitir que Biden buscara la reelección
2 mins

Kamala Harris reconoce que fue "un error colosal" e "imprudente" permitir que Biden buscara la reelección

Política
El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden
4 mins

El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden

Política
FBI reabrirá investigaciones de la era de Joe Biden como la cocaína hallada en la Casa Blanca en 2023 por "posible corrupción pública"
3 mins

FBI reabrirá investigaciones de la era de Joe Biden como la cocaína hallada en la Casa Blanca en 2023 por "posible corrupción pública"

Política
El expresidente Joe Biden es diagnosticado con cáncer de próstata agresivo y con metástasis ósea
6 mins

El expresidente Joe Biden es diagnosticado con cáncer de próstata agresivo y con metástasis ósea

Política
La 'silla de ruedas secreta' y el declive de Joe Biden: 7 duras revelaciones del libro sobre su último año en la Casa Blanca
6 mins

La 'silla de ruedas secreta' y el declive de Joe Biden: 7 duras revelaciones del libro sobre su último año en la Casa Blanca

Política
Biden reaparece para acusar a Trump (sin nombrarlo) de hacer "daño" y "destrucción"
6 mins

Biden reaparece para acusar a Trump (sin nombrarlo) de hacer "daño" y "destrucción"

Política
Expresidente Biden regresa a primera línea política con un discurso en defensa de la Seguridad Social
3 mins

Expresidente Biden regresa a primera línea política con un discurso en defensa de la Seguridad Social

Política
Trump dice que son nulos los perdones de Biden a los representantes que investigaron el asalto al Capitolio porque los firmó con un dispositivo electrónico
3 mins

Trump dice que son nulos los perdones de Biden a los representantes que investigaron el asalto al Capitolio porque los firmó con un dispositivo electrónico

Política
Trump pide personalmente al Congreso dinero para sus deportaciones que, por ahora, no han sido masivas
5 mins

Trump pide personalmente al Congreso dinero para sus deportaciones que, por ahora, no han sido masivas

Política
Gobierno de Trump | En vivo | Corte de apelaciones rechaza moción de Trump para volver a congelar subvenciones y préstamos federales
56 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | En vivo | Corte de apelaciones rechaza moción de Trump para volver a congelar subvenciones y préstamos federales

Política

Los fiscales dicen que aunque Smirnov afirmó haber tenido contacto con ejecutivos de Burisma cerca del final de la administración Obama, en realidad tuvo lugar después de que Obama y Biden hubieran dejado el cargo, cuando Biden no habría tenido capacidad para influir en la política estadounidense.

Notas Relacionadas

Quién es David Weiss, el fiscal especial que nombró el Departamento de Justicia para la investigación a Hunter Biden

Quién es David Weiss, el fiscal especial que nombró el Departamento de Justicia para la investigación a Hunter Biden

Política
4 min


Después el informante repitió algunas de las afirmaciones falsas cuando fue entrevistado por agentes del FBI en septiembre de 2023 y cambió su historia y "promovió una nueva narrativa falsa después de decir que se reunió con funcionarios rusos", dijeron los fiscales.

Las acusaciones se convirtieron en un tema de discusión en el Congreso durante el verano, cuando los republicanos exigieron al FBI que publicara el formulario no redactado que documentaba las acusaciones mientras proseguían las investigaciones sobre Biden y su familia. En aquel momento reconocieron que no estaba claro si las acusaciones eran ciertas.

Smirnov, de 43 años, fue acusado de hacer una declaración falsa y de crear un registro falso y ficticio. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión.

Se esperaba que el informante compareciera por primera vez ante el tribunal de Las Vegas, donde fue detenido el miércoles tras llegar del extranjero, según la fiscalía.

Los cargos fueron presentados por el abogado especial del Departamento de Justicia, David Wiess, que ha acusado por separado a Hunter Biden de infracciones fiscales y posesión de armas de fuego.

Mira también:

Video ¿Beneficios extranjeros a empresas de Trump ponen en riesgo su candidatura? El análisis en Línea de Fuego
Relacionados:
Joe BidenFBIHunter BidenUcrania (pais)Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD