Estos ocho precandidatos demócratas piden que se lleve a juicio político al juez Kavanaugh

Este fin de semana salieron a la luz nuevos testimonios que corroboran algunas de las acusaciones de acoso sexual en contra del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. El diario The New York Times habló con siete personas que supieron del incidente en ese entonces. Según ese recuento, un Kavanaugh embriagado le empujó su pene a Deborah Ramírez en la cara mientras otros estudiantes se reían.

El proceso de confirmación de Kavanaugh fue controversial y muy criticado en parte por las acusaciones de otra mujer, Christine Blasey Ford. Ford, conteniendo lágrimas, testificó frente al Senado que Kavanaugh la había empujado a una cama en una fiesta en la secundaria, le había tratado de arrancar la ropa y le había tapado la boca para que no gritara.

Los abogados de Ramírez le dieron al FBI una lista de al menos 25 personas que pudieran haber tenido pruebas para corroborar la historia. Pero el buró no entrevistó a ninguna de ellas. The New York Times descubrió que muchos de estos posibles testigos intentaron en vano comunicarse con el FBI por su propia cuenta.