Corina Machado llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump

El presidente Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado, cuyo partido político es considerado ampliamente como el ganador de las elecciones de 2024, un resultado que el entonces mandatario Nicolás Maduro rechazó antes que Estados Unidos lo capturara en una incursión militar el pasado 3 de enero de 2026.

Menos de dos semanas después que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa en un complejo fuertemente custodiado en Caracas y los llevaran a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico, Trump recibirá a la Nobel de la Paz.

¿Quién es Maria Corina Machado?

María Corina Machado es una ingeniera industrial e hija de un magnate del acero comenzó a desafiar al partido gobernante en 2004, cuando la organización no gubernamental que cofundó, Súmate, promovió un referéndum para revocar al entonces presidente Hugo Chávez. La iniciativa fracasó, y Machado y otros ejecutivos de Súmate fueron acusados de conspiración.

Un año después, provocó la ira de Chávez y sus aliados nuevamente al viajar a Washington para reunirse con el entonces presidente estadounidense George W. Bush. Una foto que la muestra estrechando la mano de Bush en la Oficina Oval vive en la memoria colectiva. Chávez consideraba a Bush un adversario.

Casi dos décadas después, movilizó a millones de venezolanos para rechazar al sucesor de Chávez, Maduro, para otro mandato en las elecciones de 2024. Pero las autoridades electorales leales al partido gobernante lo declararon ganador a pesar de la amplia evidencia creíble en contrario. Las protestas antigubernamentales resultantes terminaron en una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad del estado.

