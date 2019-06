Esposa de un congresista acepta que gastó indebidamente $250,000 en viajes, cenas y hasta pasajes para su conejo

“No gasté dinero de manera ilegal”

No obstante, eso no detuvo las averiguaciones del FBI. “Lo que sea que ella hizo, se verá”, dijo el congresista en una entrevista con Fox News, reiterando que esposa era responsable de las irregularidades y por su trabajo como administradora de su fondo de campaña ella recibía un sueldo de 3,000 dólares mensuales. “Pero yo no lo hice. No gasté dinero de manera ilegal”, agregó él.