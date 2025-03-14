El furioso discurso de Trump ante el Departamento de Justicia en el que pidió represalias contra sus enemigos políticos

El presidente Donald Trump se comprometió a "exponer" a sus enemigos durante un discurso político que rompió las normas en el Departamento de Justicia, en el que aireó una letanía de quejas contra los casos penales que enfrenta y prometió represalias por lo que describió como las "mentiras y abusos que han ocurrido dentro de estas paredes".

El discurso tenía como objeto recabar apoyo para las políticas de la administración Trump en materia de delitos violentos, drogas e inmigración ilegal.

Pero también sirvió como un foro triunfal para que el presidente se jactara de haber salido ileso legal y políticamente de dos procesos federales que hace un año amenazaron con torpedear sus posibilidades presidenciales, pero que fueron desestimados tras su victoria electoral el otoño pasado.

Extraordinaria muestra de política partidista y agravio personal

Aunque otros presidentes han hablado antes desde el gran salón ceremonial del Departamento de Justicia, el discurso de Trump supuso una extraordinaria muestra de política partidista y agravio personal dentro de un Departamento de Justicia que se supone que debe mantenerse ajeno a ambos.

Prometió atacar a sus supuestos enemigos, incluso mientras afirmaba estar poniendo fin a lo que llamó el uso del departamento como arma política.

El discurso marcó la última manifestación de la apropiación sin precedentes del departamento por parte de Trump y se produjo en medio de una descarada campaña de represalias ya emprendida bajo su dirección, que ha incluido el despido de los fiscales que lo investigaron y el escrutinio de los agentes que investigaron a aquellos de sus simpatizantes que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

“Nuestros predecesores convirtieron este Departamento de Justicia en el departamento de la injusticia. Pero hoy me presento ante ustedes para declarar que esos días han terminado y que nunca volverán”, dijo Trump ante los vítores de una multitud que incluía a aliados políticos.

“Así que ahora, como el principal responsable de las fuerzas del orden en nuestro país, insistiré y exigiré una rendición de cuentas plena y completa por los errores y abusos que se han cometido”. La visita al Departamento de Justicia, la primera de Trump y la primera de cualquier presidente en una década, lo llevó al corazón de una institución que ha menospreciado con dureza durante años, pero que ha buscado remodelar colocando a sus leales y a miembros de su equipo de defensa personal en altos puestos de liderazgo.

La singular condición de Trump como antiguo acusado penal por el departamento al que ahora se dirigía pendía sobre su discurso, mientras se desahogaba, en términos profanos y personales, sobre investigaciones que se remontan a la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, hasta las más recientes sobre sus intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020 y el acaparamiento de documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago.

“Expulsaremos a los actores corruptos y a las fuerzas corruptas de nuestro gobierno. Expondremos, con mucha claridad, sus atroces crímenes y graves faltas de conducta”, declaró Trump en un discurso que abarcó diversos temas, desde la guerra de Rusia contra Ucrania hasta el precio de los huevos.

Será legendario. Y también lo será para quienes logren hacerlo y hagan justicia. Restableceremos la justicia en Estados Unidos y nos aseguraremos de que tales abusos no vuelvan a ocurrir en nuestro país. La visita de Trump también se produce en un momento en que la fiscal general Pam Bondi ha afirmado que el departamento necesita despolitizarse, incluso cuando los críticos afirman que el liderazgo de la agencia está politizando el proceso de toma de decisiones.

¿Fin de la independencia del Departamento de Justicia?

La relación entre presidentes y líderes del Departamento de Justicia ha fluctuado a lo largo de las décadas, dependiendo de las personalidades de los funcionarios y la sensibilidad de las investigaciones que han dominado la jornada. La dinámica entre el presidente Joe Biden, demócrata, y su fiscal general, Merrick Garland, era conocida por ser tensa, en parte debido a las investigaciones del fiscal especial que Garland supervisó sobre el manejo indebido de información clasificada por parte de Biden y sobre los asuntos de armas de fuego e impuestos de su hijo Hunter.

A la hora de establecer su agenda, el Departamento de Justicia históricamente se inspira en la Casa Blanca, pero busca mantener su independencia en las investigaciones criminales individuales.

Trump ha trastocado estas normas.

Fomentó investigaciones específicas durante su primer mandato e intentó orquestar el despido de Robert Mueller, el fiscal especial asignado para investigar los vínculos entre Rusia y el gobierno de Trump durante la campaña electoral de 2016. También tuvo relaciones difíciles con los dos primeros fiscales generales que él mismo seleccionó: Jeff Sessions fue despedido inmediatamente después de las elecciones de mitad de periodo de 2018, y William Barr renunció semanas después de refutar públicamente las falsas afirmaciones de Trump sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020.

Ya en su segundo mandato en enero, y después de un dictamen histórico de la Corte Suprema que reafirmó el control inquebrantable del presidente sobre el Departamento de Justicia, Trump se ha mostrado decidido a despejar cualquier obstáculo potencial, incluyendo el nombramiento de Bondi, la exfiscal general de Florida que formó parte del equipo de defensa de Trump en su primer juicio político, y de Kash Patel, otro aliado cercano, como su director del FBI.

En su audiencia de confirmación de enero, Bondi pareció respaldar las falsas afirmaciones de Trump sobre un fraude electoral masivo en 2020 al negarse a responder directamente si Trump había perdido contra Biden. También se hizo eco de su postura de que había sido injustamente perseguido por el Departamento de Justicia, a pesar de la gran cantidad de pruebas que los fiscales afirman haber reunido. Lo elogia regularmente en sus apariciones en Fox News Channel y comentó con orgullo que, al llegar, había retirado los retratos de Biden, Garland y la vicepresidenta Kamala Harris de una pared del Departamento de Justicia.

“Todos adoramos a Donald Trump y queremos protegerlo y luchar por su agenda. Y el pueblo estadounidense lo eligió abrumadoramente por su agenda”, dijo Bondi en una entrevista reciente en Fox con Lara Trump, nuera de Trump.

Incluso antes de la confirmación de Bondi, el Departamento de Justicia despidió a empleados del departamento que formaron parte del equipo del fiscal especial Jack Smith, quien acusó a Trump de conspirar para anular las elecciones de 2020 y de acaparar documentos clasificados en Mar-a-Lago. Ambos casos fueron desestimados en noviembre pasado, de acuerdo con la política establecida del Departamento de Justicia de no acusar a presidentes en ejercicio.

Las autoridades también exigieron al FBI listas de miles de empleados que trabajaron en las investigaciones del motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos, cuando una turba de partidarios de Trump irrumpió en el edificio para detener la certificación del voto electoral, y despidieron a los fiscales que participaron en los casos. Además, ordenaron la desestimación de una causa penal contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, alegando que los cargos habían obstaculizado la capacidad del demócrata para colaborar en la lucha del gobierno republicano contra la inmigración ilegal.

