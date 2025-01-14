Cambiar Ciudad
Hunter Biden

El fiscal especial que investigó a Hunter Biden arremete contra el presidente por sus críticas: esto dice en su informe final

El Departamento de Justicia hizo público el lunes el informe final del fiscal especial David Weiss sobre Hunter Biden, en el que asegura que el caso contra el hijo del presidente fue la "culminación de un proceso imparcial" y no fruto de la política partidista, como denunció Biden al anunciar el indulto.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video ¿Qué es un indulto presidencial? Te explicamos en qué consiste la decisión que tomó Biden para su hijo Hunter

David Weiss, el fiscal especial que procesó a Hunter Biden, acusó al presidente estadounidense, Joe Biden, de socavar la confianza pública en el sistema judicial con sus críticas a la investigación sobre su hijo.

Hunter Biden, de 54 años, fue condenado por delitos fiscales y de tenencia de armas en causas instruidas por el fiscal especial David Weiss, pero fue indultado por su padre en diciembre.

PUBLICIDAD

Weiss, en su informe final sobre el caso hecho público el lunes, se refirió a las críticas del presidente al anunciar el indulto, cuando calificó el proceso de "injusto" e "infectado" por la "cruda política", además de un "error de la justicia". "Esta declaración fue gratuita y equivocada", respondió Weiss.

Notas Relacionadas

El presidente Biden indultó a su hijo Hunter y afirma que la política "infectó el proceso" judicial

El presidente Biden indultó a su hijo Hunter y afirma que la política "infectó el proceso" judicial

Elecciones en Estados Unidos 2024
7 min


El fiscal especial indicó que los procesamientos de Hunter Biden fueron "la culminación de investigaciones exhaustivas e imparciales, no de política partidista".

"Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal", dijo el presidente en su momento.

Más sobre Hunter Biden

El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden
4 mins

El 'fantasma' de Jeffrey Epstein: a qué se debe la disputa entre Melania Trump y Hunter Biden

Política
Hunter Biden rechaza retractarse de su dicho sobre Melania Trump y Jeffrey Epstein: "Al diablo con eso"
4 mins

Hunter Biden rechaza retractarse de su dicho sobre Melania Trump y Jeffrey Epstein: "Al diablo con eso"

Política
Trump dice que cancelará la protección del Servicio Secreto para los hijos adultos de Biden
2 mins

Trump dice que cancelará la protección del Servicio Secreto para los hijos adultos de Biden

Política
Biden concede indultos preventivos a sus hermanos: estos fueron sus motivos
2 mins

Biden concede indultos preventivos a sus hermanos: estos fueron sus motivos

Política
En un minuto: el indulto del presidente Biden a su hijo Hunter causa revuelo en Washington
1:18

En un minuto: el indulto del presidente Biden a su hijo Hunter causa revuelo en Washington

Política
Hunter Biden se declara culpable de nueve cargos de evasión fiscal: la sentencia se conocerá en diciembre
5 mins

Hunter Biden se declara culpable de nueve cargos de evasión fiscal: la sentencia se conocerá en diciembre

Política
Abogados de Hunter Biden piden anular el juicio en el que fue hallado culpable por posesión ilegal de un arma de fuego
2 mins

Abogados de Hunter Biden piden anular el juicio en el que fue hallado culpable por posesión ilegal de un arma de fuego

Política
Qué sigue para Hunter Biden tras ser hallado culpable de tres delitos relacionados con un arma de fuego
6 mins

Qué sigue para Hunter Biden tras ser hallado culpable de tres delitos relacionados con un arma de fuego

Política
Hunter Biden es hallado culpable de todos los cargos por posesión ilegal de un arma de fuego
6 mins

Hunter Biden es hallado culpable de todos los cargos por posesión ilegal de un arma de fuego

Política
Sin veredicto tras el primer día de deliberaciones en el juicio a Hunter Biden: esto debes saber sobre el proceso penal en su contra
7 mins

Sin veredicto tras el primer día de deliberaciones en el juicio a Hunter Biden: esto debes saber sobre el proceso penal en su contra

Política

Weiss acusa a Biden de socavar la confianza en la Justicia

En un informe final sobre el caso que hizo público el Departamento de Justicia, Weiss aseguró que Biden intentó "reescribir la historia" con el indulto.

Ningún otro presidente había aprovechado el indulto de un familiar como "la oportunidad para desacreditar a los servidores públicos del Departamento de Justicia basándose únicamente en acusaciones falsas", agregó.

"Los políticos que atacan las decisiones de los fiscales de carrera como políticamente motivadas cuando no están de acuerdo con el resultado de un caso socavan la confianza del pueblo en nuestro sistema de justicia penal", añadió Weiss en su informe.

Cuando Biden indultó a su hijo a principios de diciembre después de prometer repetidamente que no lo haría, dijo que Hunter había sido víctima de una "injusticia" en un proceso "políticamente contaminado".

PUBLICIDAD

Weiss fue nombrado en 2018 por el entonces presidente, Donald Trump, como fiscal federal de Delaware, iniciando entonces su investigación contra Hunter Biden.

En 2023, fue ascendido a fiscal especial después de que Biden lo mantuviese en el cargo tras llegar al poder en 2021 para que culminara su investigación.

Hunter Biden esperaba su condena por los casos de posesión ilegal de armas y fraude fiscal cuando el presidente le indultó en una muy polémica decisión.

La publicación del reporte de Weiss coincide con el del fiscal especial de Jack Smith, que presentó dos causas penales contra Donald Trump, una por el supuesto mal manejo de documentos secretos y otra por los intentos por revertir el resultado de las elecciones de 2020 que derivaron en el asalto al Capitolio.

Sobre el segundo caso (el reporte del primero sigue siendo secreto), Smith concluyó que su equipo encontró evidencia suficiente para que el ahora presidente electo fuera condenado pero que su reciente victoria electoral no lo permite.

“La opinión del departamento de que la Constitución prohíbe que se continúe acusando y procesando a un presidente es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, que la oficina respalda plenamente”, escribió Jack Smith en su informe final, publicado la madrugada de este martes por el Departamento de Justicia (DOJ).

Con información de EFE y AFP.

Mira también:

Video Trump es sentenciado a libertad incondicional por el caso Stormy Daniels: te explicamos qué significa
Relacionados:
Hunter BidenJoe BidenJuicios Criminalidad y JusticiaIndultos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX