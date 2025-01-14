El fiscal especial que investigó a Hunter Biden arremete contra el presidente por sus críticas: esto dice en su informe final

Video ¿Qué es un indulto presidencial? Te explicamos en qué consiste la decisión que tomó Biden para su hijo Hunter

David Weiss, el fiscal especial que procesó a Hunter Biden, acusó al presidente estadounidense, Joe Biden, de socavar la confianza pública en el sistema judicial con sus críticas a la investigación sobre su hijo.

Hunter Biden, de 54 años, fue condenado por delitos fiscales y de tenencia de armas en causas instruidas por el fiscal especial David Weiss, pero fue indultado por su padre en diciembre.

Weiss, en su informe final sobre el caso hecho público el lunes, se refirió a las críticas del presidente al anunciar el indulto, cuando calificó el proceso de "injusto" e "infectado" por la "cruda política", además de un "error de la justicia". "Esta declaración fue gratuita y equivocada", respondió Weiss.



El fiscal especial indicó que los procesamientos de Hunter Biden fueron "la culminación de investigaciones exhaustivas e imparciales, no de política partidista".

"Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal", dijo el presidente en su momento.

Weiss acusa a Biden de socavar la confianza en la Justicia

En un informe final sobre el caso que hizo público el Departamento de Justicia, Weiss aseguró que Biden intentó "reescribir la historia" con el indulto.

Ningún otro presidente había aprovechado el indulto de un familiar como "la oportunidad para desacreditar a los servidores públicos del Departamento de Justicia basándose únicamente en acusaciones falsas", agregó.

"Los políticos que atacan las decisiones de los fiscales de carrera como políticamente motivadas cuando no están de acuerdo con el resultado de un caso socavan la confianza del pueblo en nuestro sistema de justicia penal", añadió Weiss en su informe.

Cuando Biden indultó a su hijo a principios de diciembre después de prometer repetidamente que no lo haría, dijo que Hunter había sido víctima de una "injusticia" en un proceso "políticamente contaminado".

Weiss fue nombrado en 2018 por el entonces presidente, Donald Trump, como fiscal federal de Delaware, iniciando entonces su investigación contra Hunter Biden.

En 2023, fue ascendido a fiscal especial después de que Biden lo mantuviese en el cargo tras llegar al poder en 2021 para que culminara su investigación.

Hunter Biden esperaba su condena por los casos de posesión ilegal de armas y fraude fiscal cuando el presidente le indultó en una muy polémica decisión.

La publicación del reporte de Weiss coincide con el del fiscal especial de Jack Smith, que presentó dos causas penales contra Donald Trump, una por el supuesto mal manejo de documentos secretos y otra por los intentos por revertir el resultado de las elecciones de 2020 que derivaron en el asalto al Capitolio.

Sobre el segundo caso (el reporte del primero sigue siendo secreto), Smith concluyó que su equipo encontró evidencia suficiente para que el ahora presidente electo fuera condenado pero que su reciente victoria electoral no lo permite.

“La opinión del departamento de que la Constitución prohíbe que se continúe acusando y procesando a un presidente es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, que la oficina respalda plenamente”, escribió Jack Smith en su informe final, publicado la madrugada de este martes por el Departamento de Justicia (DOJ).

Con información de EFE y AFP.

