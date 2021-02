¿Puede el Senado juzgar a un expresidente? El caso de Donald Trump

Como con tantas cosas en los textos legales, la Constitución no explica mucho sobre el proceso de enjuiciamiento político de un alto funcionario, más allá de decir que la Cámara de Representantes es la única con el poder para someterlos a ‘impeachment’, que el Senado es el único con poder para procesar el juicio político que se derive y que el eventual castigo será sacarlo del cargo que ocupa.

El caso contra Trump

En condiciones normales, como durante el primer juicio político de Trump en enero de 2020, no existía semejante debate porque se trataba del presidente en ejercicio. La condena, si hubiera llegado, habría sido su destitución.

Pero Trump ahora es expresidente, un ciudadano particular sin responsabilidades bajo la ley más allá de las de cualquier otro ciudadano.

¿Es constitucional o no que el Senado vaya a empezar el juicio político a Trump, casi un mes después de que dejara la presidencia?

La respuesta es contundente, pero no única. Sí, sí puede, y no, no puede, todo depende de cómo lea el texto quien esté respondiendo.