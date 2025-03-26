La polémica propuesta de Florida de flexibilizar el trabajo infantil para cubrir empleos de indocumentados

Video Turnos nocturnos y en días escolares: polémica por iniciativa para flexibilizar trabajo infantil en Florida

Un comité del Senado estatal de Florida debatió el martes un proyecto de ley para flexibilizar las leyes que regulan el trabajo infantil y permitir que menores de hasta 14 años puedan hacer turnos nocturnos y en días escolares.

El proyecto de ley SB918, patrocinado por el senador Jay Collilns de Tampa y aprobado por el comité de Comercio y Turismo del Senado estatal el martes, eliminaría las restricciones horarias y los descansos obligatorios para comer para los trabajadores de 16 y 17 años.

PUBLICIDAD

Además, pretende levantar las restricciones para menores de 14 y 15 años que hayan completado la educación secundaria, sean educados en el hogar o participen en programas de educación virtual.

El proyecto fue aprobado en ese comité con cinco votos a favor y cuatro en contra. Ahora debe pasar por otros dos comités relevantes antes de ser sometido a votación en el pleno del Senado estatal.

Esta iniciativa se da en un contexto en que el gobierno y el estado de Florida arremeten contra la inmigración indocumentada, lo cual ya está teniendo un impacto directo en la fuerza laboral.

El gobernador Ron DeSantis aprueba la idea

El gobernador del estado, Ron DeSantis, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y sugirió recientemente que los adolescentes podrían ayudar a reemplazar el trabajo "baratísimo" realizado por trabajadores indocumentados.

"¿Por qué decimos que necesitamos importar extranjeros, incluso ilegalmente, cuando, como saben, antes los adolescentes trabajaban en estos complejos turísticos y los estudiantes universitarios deberían poder hacerlo?", preguntó DeSantis en una mesa redonda con el llamado zar fronterizo del presidente Trump, Tom Homan, la semana pasada.

El gobernador de Florida ha sido un promotor de este tipo de iniciativas que desregulan el empleo infantil. El año pasado firmó una ley aprobada por la legislatura que permitía a los adolescente de 16 y 17 años que reciben educación en casa trabajar a cualquier hora del día.

Qué dicen críticos y defensores del proyecto de ley

Expertos advierten que permitir que los niños trabajen más horas podría influir negativamente en su formación y perjudicar sus perspectivas y resultados académicos.

PUBLICIDAD

Críticos del proyecto citados por el Tampa Bay Times aseguran además que la ley impactaría desproporcionadamente a los jóvenes de más bajos ingresos, que se ven obligados a trabajar por su situación económica y podrían estar expuestos a abuso infantil.

"Queremos que nuestros hijos estén preparados académicamente, pero hablemos de habilidades blandas", dijo en la reunión del martes el senador Collins, promotor del proyecto. "Hablemos de la función adulta. Hablemos del proceso de pensamiento ejecutivo y la gestión. ¿Dónde aprenden eso? ¿Se lo enseñamos en la escuela?", declaró, asegurando que la iniciativa cubre una laguna en la enseñanza de la "función ejecutiva" a los niños.

El trabajo infantil es "fundamentalmente un problema de derechos parentales", añadió Collins, citado por Axios. "Este es el estado libre de Florida... Hacemos lo correcto, sin importar lo difícil que sea o cuántas personas se opongan", agregó.

Las regulaciones actuales prohíben que los menores de edad trabajen antes de las 6:30 am o después de las 11:00 pm en días escolares, o en general más de 8 horas en un día y más de 30 a la semana durante el curso escolar.

El número de infracciones de trabajo infantil en Florida casi se ha triplicado en los últimos años, según las estadísticas del Departamento de Trabajo de EEUU, citadas por CNN.