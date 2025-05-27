Trump perdona a un criminal evasor de impuestos luego que su madre asistió a una cena de $1 millón en Mar-a-Lago

Video Mujer que participó en asalto al Capitolio rechaza los indultos de Trump: "Sería un insulto a los policías"

El presidente Donald Trump indultó a un ejecutivo del sector de la salud de Florida condenado por delitos fiscales por desviar más de $10.9 millones de los impuestos de nómina de médicos y enfermeras empleados por compañías bajo su control para financiar su lujoso estilo de vida.

El ejecutivo indultado, Paul Walczak, es el hijo de la donante republicana Betsy Fago, quién recaudó millones de dólares para las campañas de Trump y quien el mes pasado asistió a una cena de recaudación de fondos en el club privado de Trump en Florida Mar-a-Lago, de un millón de dólares por puesto, tres semanas antes del indulto a su hijo.

Delitos fiscales por más de $10 millones

Walczak, de 55 años de edad, había sido sentenciado a 18 meses de prisión el 11 de abril por el juez federal de distrito Kenneth Marra, después de declararse culpable en noviembre de 2024 de los delitos fiscales de los que se le acusaba.

Marra dijo durante la audiencia que dejarlo en libertad reforzaría “la percepción de que los ricos se salen con la suya y solo los pobres van a la cárcel" y que el dinero de su familia no era una carta blanca para "salir de la cárcel".

12 días después de que Marra dictó la sentencia, Trump firmó el indulto de Walczak.

Walczak controlaba una red de empresas de atención médica de Florida que incluía la gestión de una nómina de más de $6 millones trimestrales.

Según la Fiscalía, entre 2016 y 2019 Walczak retuvo más de $7.4 millones en impuestos de fondos fiduciarios a los empleados de la salud de la red y también dejó de pagar $3.5 millones en impuestos de nómina elevando la pérdida fiscal total a más de $10.9 millones de dólares.

La Fiscalía argumentó que Walczak había usado el dinero para financiar una vida de lujos, incluyendo la compra de un yate de más de $2 millones, la adquisición de costosos artículos de lujo y la transferencia de cientos de miles de dólares para complementar su salario de $360,000.

Walczak tomó $10 millones en impuestos del gobierno "simplemente porque no se estaba enriqueciendo lo suficiente", afirmó la Fiscalía.

Solicitud de indulto alegaba motivaciones políticas para la procesamiento de Walczak

Poco después de la segunda investidura de Trump, Walczak presentó una solicitud de indulto en la que mencionaba la actividad política de su madre como uno de los motivos para el enjuiciamiento, de acuerdo con un reporte de The New York Times citando una fuente anónima con acceso al documento.

Según el reporte, la solicitud de Walczak destaca la conexión de su madre con un intento de dañar la campaña del entonces candidato Joe Biden al hacer público el diario de su hija Ashley Biden.

Según el Palm Beach Post, Fago organizó un evento de recaudación de fondos para Trump en su mansión de Jupiter, Florida, en el que los asistentes hicieron circular el diario robado a la hija de Biden.

La solicitud de indulto argumentaba que el procesamiento de Walczak estaba motivado más por la actividad de Fago a favor de la campaña de Trump, que por los delitos fiscales de los que fue acusado.

Después de recibir el indulto presidencial, Walczak publicó en Instagram un grupo de imágenes celebratoria con sus familiares, incluyendo a su madre, en las que viste una gorra roja que decía "Make Paul Great Again" (hagamos a Paul grande otra vez), acompañadas del salmo bíblico: “La persona justa enfrenta muchos problemas, pero el Señor acude al rescate en todo momento”.

Walczak no cumplió ni un solo día de su sentencia y quedó librado de la obligación de pagar una restitución de $4.4 millones establecida en su acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.

