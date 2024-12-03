Cambiar Ciudad
La Administración para el Control de Drogas (DEA)

El sheriff de Florida Chad Chronister retira su candidatura a la dirección de la DEA tras ser nominado por Trump

Es la segunda persona seleccionada por el presidente electo en retirarse rápidamente después de ser seleccionado para un puesto que requiere la confirmación del Senado.

Por:
Univision
Video Así se preparan oficiales de Hillsborough para responder en casos de tiroteo o bomba

Chad Chronister, el candidato de Donald Trump para dirigir la DEA, anunció este martes que retiraba su nominación para la agencia.

El sheriff Chronister, jefe de policía del condado de Hillsborough, Florida, dijo en una publicación en X que se alejaba de la oportunidad, a la que llamó "el honor de su vida".

"En los últimos días, a medida que la gravedad de esta responsabilidad tan importante se hizo presente, he llegado a la conclusión de que debo retirarme respetuosamente de la consideración", escribió Chronister.

La retirada de Chronister sigue a la del excongresista republicano Matt Gaetz, la primera elección de Trump para servir como fiscal general, al retirar su nombre para un puesto en la administración.

Gaetz se retiró después del escrutinio sobre una investigación federal de tráfico sexual que puso en duda su capacidad para ser confirmado como el principal oficial de policía federal de la nación.

La nominación de Chronister

La nominación de Chronister para el puesto de la DEA provocó una reacción negativa de los conservadores, que expresaron su preocupación por sus acciones durante la pandemia de covid-19 y por haber dicho que su oficina "no participa en actividades federales de control de la inmigración".

En marzo de 2020, Chronister arrestó al pastor de una megaiglesia que celebró servicios con cientos de personas y violó una orden de quedarse en casa para limitar la propagación del virus covid.

"Es una vergüenza para este pastor, su personal legal y los líderes de este personal por obligarnos a hacer nuestro trabajo. Eso no es lo que queríamos hacer durante un estado de emergencia declarado", dijo Chronister en ese momento. "Tenemos la esperanza de que esto sea una llamada de atención".

El representante estadounidense Thomas Massie, republicano por Kentucky, estuvo entre quienes expresaron quejas públicas y dijo que Chronister debería ser "descalificado" por el arresto.

Otros señalaron los comentarios que hizo Chronister en un video sobre las leyes de inmigración de Florida que publicó en 2023 y que volvió a circular en línea después de que Trump lo nombrara el fin de semana pasado.

En el video, Chronister elogió la “rica diversidad” de su comunidad y la llamó “un lugar donde se reúnen personas de todos los ámbitos de la vida”.

Dijo que era importante señalar que su oficina “no participa en actividades federales de aplicación de la ley de inmigración. No atacamos a las personas en función de su estatus migratorio. Esa es la autoridad de las agencias federales”.

Trump ha hecho de la campaña y de sus objetivos para su próxima administración un foco central de su campaña y de sus objetivos para su próxima administración la represión radical de la inmigración.

Video ¿Quiénes suenan para ocupar los cargos disponibles en el nuevo gabinete de Trump? Te contamos
