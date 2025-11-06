Elecciones en Virginia y Nueva Jersey pulverizan respaldo hispano a republicanos y el fin del "amor" a Trump

Los candidatos demócratas obtuvieron importantes victorias en contiendas clave el martes en Virginia, Nueva Jersey, California y Nueva York, entre otras. Y más allá del resultado de estas elecciones locales, el Partido Demócrata luce con margen para recuperar terreno entre los grupos minoritarios que se inclinaron hacia el presidente Donald Trump en las elecciones de 2024, particularmente los hispanos.

Eso ha generado alarma entre muchos estrategas y políticos republicanos, muchos de los cuales habían hablado de un "realineamiento racial" tras el buen desempeño de Trump en aquellas elecciones.

“Llevo meses advirtiendo sobre esto. Los hispanos que contribuyeron a la tremenda victoria del presidente Trump se están alejando, ante nuestros propios ojos”, escribió la representante por Florida, María Elvira Salazar en un mensaje en su cuenta de la red social X publicado tras las elecciones del martes.

“Anoche, en Nueva Jersey y Virginia, los hispanos se inclinaron más de 25 puntos a la izquierda. Esos estados solo son estados clave si consiguen que los hispanos voten por el Partido Republicano. Republicanos: ¡despierten!”, lanzó la representante a manera de advertencia.

El estratega republicano Mike Madrid, autor de 'El siglo latino', calificó lo sucedido en las elecciones del martes como un "terremoto", según escribió en un mensaje en su cuenta de X.

Una encuesta de UnidosUS, la mayor organización de defensa de derechos de los hispanos en EEUU, publicada esta semana antes de los comicios, indicaba que si las elecciones de mitad de mandato de 2026 se celebraran ahora, el 52% votaría por el candidato demócrata de su jurisdicción a la Cámara de Representantes, mientras que el 28% se inclinaría por el republicano.

El buen desempeño de los demócratas entre los votantes no blancos en Nueva Jersey y Virginia fue prometedor para el partido, después de que Trump ganara terreno entre los votantes negros e hispanos en 2024.

Para los hispanos el tema siegue siendo la economía

En 2024, Trump atrajo el voto hispano como nunca antes lo había logrado un candidato presidencial republicano, montado en la ola del descontento generalizado por la inflación y la percepción sobre la mala marcha de la economía con el presidente Joe Biden.

Las encuestas en centros electorales realizadas este martes indican que esos sigue siendo los problemas que más afectan a los votantes en general, y a los latinos en particular, quienes sienten que en los 10 meses de su segundo mandato la situación no ha mejorado, o al menos no de la manera que Trump prometió en la campaña electoral.

La recuperación de los demócratas entre los hispanos de Virginia y Nueva Jersey quedó reflejado en la Encuesta de Votantes de AP, un extenso sondeo a más de 17,000 votantes en esos dos estados donde se eligieron gobernadores, más California y la ciudad de Nueva York, que explica quién votó en cada elección y sus opiniones sobre los temas más importantes en su estado.

El trabajo de UnidosUS mostraba cómo el costo de la vida, empleo, vivienda y la accesibilidad a la atención médica, estaban entre las principales preocupaciones de la comunidad.

Las encuestas de boca de urna de AP indican que aproximadamente siete de cada diez votantes en Nueva Jersey eran blancos, y que la candidata demócrata a la gobernación, Mikie Sherrill, obtuvo menos de la mitad de ese grupo, pero compensó esta diferencia con un sólido desempeño entre los votantes negros, hispanos y asiáticos. Dos tercios de los hispanos apoyaron a Sherril, mientras que un tercio votó por el candidato republicano, Jack Ciattarelli.

Por ejemplo, en distritos con fuerte presencia hispana, Sherril superó con creces los resultados que obtuvo Kamala Harris en noviembre de 2024 y en al menos uno, Passaic, al norte de Newark, con una población 71% de origen hispano, según el Censo, la ventaja que había obtenido Trump de 7% la pulverizó Sherril, ganando con una ventaja del 26%.

El patrón fue similar en Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger obtuvo buenos resultados entre los votantes negros, hispanos y asiáticos, y ganó sin lograr la mayoría del voto blanco.

¿Desaparece el "amor" de los hispanos por Trump?

En abril, Trump dijo a Fox News que “los hispanos me han apoyado como ningún otro candidato; ciertamente, como a ningún otro candidato republicano. Yo los amo, ellos me aman”.

El de Trump en 2024 fue mejor desempeño de un candidato presidencial republicano desde George W. Bush, quien en 2004 obtuvo cerca del 45% de respaldo entre hispanos.

En aquel momento, un estudio del Centro de Estudios Pew mostró que muchos latinos no se vieron afectados por la retórica racista que Trump utilizó para describir a los inmigrantes indocumentados, y respaldaron las propuestas que hacía el republicano en economía y la inflación, las principales preocupaciones de los votantes.

Algunos interpretaron el desplazamiento de los hispanos hacia la derecha como una "realineación racial". Sin embargo, quedaba la duda de si era un fenómeno duradero o algo específico ligado a Trump.

El resultado en Virginia y Nueva Jersey no permite sacar conclusiones para proyectar a escala nacional, más allá de las características de estas elecciones locales, aunque da un indicio de cómo pueden estar los votantes reaccionando ante las políticas de la actual Casa Blanca.

Si los republicanos, como sucedió en estas pasadas elecciones, pierden el apoyo del electorado hispano y otros grupos minoritarios, verán complicarse sus perspectivas para las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026 en las que se renovará el Congreso y con las que aspira mantener sus mayorías.