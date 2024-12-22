Lara Trump retira la consideración de su nombre para el escaño de Florida en el Senado

Lara Trump, la nuera del presidente electo Donald Trump, anunció este sábado que retira la consideración de su nombre para ocupar el escaño de Florida en el Senado, poniendo fin a las especulaciones de que podría reemplazar al republicano Marco Rubio, nominado como secretario de Estado de la administración entrante.

El anuncio se produce semanas después de que Lara Trump dijera que renunciaría como copresidenta del Comité Nacional Republicano, una movida que generó dudas sobre si estaría intersada en el puesto en el Senado.

"Después de una increíble cantidad de reflexión, contemplación y aliento de tantos, he decidido retirar mi nombre de la consideración para el Senado de los Estados Unidos", publicó Lara Trump en X. En cambio, prometió un "gran anuncio que compartiré en enero".

Si Rubio es confirmado, su reemplazo, que sería elegido por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ocuparía el cargo durante dos años hasta la próxima elección programada regularmente en 2026.

"Sigo sintiendo una pasión increíble por el servicio público y espero volver a servir a nuestro país en algún momento en el futuro. Mientras tanto, le deseo al gobernador DeSantis la mejor de las suertes con este nombramiento", escribió Lara Trump.



Lara Trump, elegida copresidenta del Comité Nacional Republicano en marzo, fue una figura clave en la victoria electoral republicana y el resultado del partido en el Congreso, donde controlará ambas cámaras en 2025. Lo que decida hacer podría ayudar a dar forma a la política republicana, dado su elevado perfil político y sus vínculos con el presidente entrante.

La idea de colocar a un miembro de la familia Trump en el Senado había sido respaldada por algunos republicanos, incluida Maye Musk, madre de Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, a quien Trump ha nombrado codirector de un grupo encargado de reducir el gasto y las regulaciones federales durante su segundo mandato como presidente.

Se espera que Rubio sea confirmado rápidamente en su nuevo puesto por sus colegas del Senado. DeSantis ha dicho que es probable que los floridanos conozcan a su próximo senador a principios de enero.

