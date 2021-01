¿Por qué el indulto de Trump a Steve Bannon podría no librarlo de otras acusaciones y demandas?

El presidente Donald Trump confirió durante su último día de mandato 73 indultos, además de conmutar las sentencias de otras 70 personas. Entre las personas que indultó está su ex asesor de campaña y exestratega en jefe, Steve Bannon, acusado formalmente de fraude y lavado de dinero, por uso indebido de fondos de donantes privados que ascendían a más de un millón de dólares como parte de una campaña en internet llamada 'We Build the Wall' (Nosotros edificaremos el muro) que precisamente estaba dirigida a la recaudación de fondos para apoyar al gobierno de Trump en la edificación de la barrera fronteriza con México.