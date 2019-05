El fiscal especial Mueller no rendirá testimonio clave sobre su informe del 'Rusiagate' la próxima semana

El fiscal especial Robert Mueller no se presentará la próxima semana frente al Congreso a dar un testimonio clave en la investigación del Rusiagate, dijo este viernes el representante demócrata Jerry Nadler a los reporteros.

"No será la próxima semana, pero estamos negociando (conMueller)", dijo Nadler desde el pleno de la Cámara Baja. "Estamos hablando con él y el Departamento de Justicia".

Nadler es el presidente del comité judicial de la Cámara Baja, el cual lleva una de las investigaciones claves del presidente Donald Trump, su campaña y sus negocios. Nadler no discutió detalles de las negociaciones con Mueller y el Departamento de Justicia, pero dijo que Mueller aún no ha testificado porque eso "simplemente no ha evolucionado, creo".