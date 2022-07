Trump sigue siendo el hombre a batir en el campo republicano de cara a las elecciones de 2024

No es una decisión fácil para muchos republicanos que ven a DeSantis como el futuro del partido. El congresista republicano, Matt Gaetz, del norte de Florida, dijo a The Miami Herald que "Trump y DeSantis tienen una relación de trabajo muy estrecha... así que creo que encontrarán la manera de solucionarlo". Pero dejó claro que apoyará a Trump si decide presentarse. "Durante muchos años he creído que Ron DeSantis será presidente algún día y todavía mantengo esa opinión, tal vez no en 2024, pero tiene todo lo necesario", añadió.