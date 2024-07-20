Donald Trump realiza su primer mitin electoral tras el atentado y lleva a su lado a su "heredero" político, JD Vance

Video Junto a JD Vance y con más seguridad: detalles del primer mitin de Trump tras el atentado en su contra

Tras el intento de asesinato que sufrió la semana pasada, el candidato presidencial republicano Donald Trump participó este sábado en su primer mitin de campaña en Michigan, un estado clave, junto con su nuevo compañero de fórmula, JD Vance.

Exactamente una semana después del ataque del 13 de julio en Pensilvania, que dejó a Trump con una oreja impactada, y una persona muerta y dos más heridas, el expresidente comenzó el evento con agradecimientos.

“Agradecimiento muy especial a los estadounidenses de todo el país, incluidos todos ustedes aquí hoy por su extraordinaria efusión de amor y apoyo tras lo horrible del pasado sábado por la noche”, dijo.

La multitud respondió en coro "¡Pelea, pelea, pelea!". Esa frase fue dicha por Trump después de que se levantó del escenario al que se tiró tras los tiroteos, rodeado de agentes del Servicio Secreto.

La gasa de su oreja parecía haber sido reemplazada por una venda del color de la piel.

Trump estuvo acompañado por el senador de Ohio JD Vance, quien ahora contiende por la vicepresidencia, en el primer evento que ambos celebraron juntos desde que se convirtieron en los nominados del Partido Republicano en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

"Me resulta difícil creer que hace una semana, un asesino intentó quitarle la vida a Donald Trump, y ahora tenemos una enorme multitud en Michigan para darle la bienvenida nuevamente a la campaña electoral", dijo Vance, hablando antes de la llegada de Trump.

Trump justifica su elección de JD Vance

Trump dijo en su discurso haber elegido a Vance por su cercanía con la clase trabajadora.

La elección de Vance por parte de Trump fue vista como una medida para ganar apoyo entre los votantes del llamado Rust Belt en lugares como Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Ohio, que ayudaron a Trump a lograr su sorpresiva victoria en 2016.

Vance mencionó específicamente esos lugares durante su discurso de aceptación en la convención, enfatizando sus raíces cuando creció en la pobreza en un pequeño pueblo de Ohio.

También prometió no olvidar a las personas de clase trabajadora cuyos “trabajos fueron enviados al extranjero y sus niños fueron enviados a la guerra”.

Horas antes de que subiera al escenario, los partidarios de Trump llenaron las calles del centro de Grand Rapids con una amplia expectativa sobre lo que diría el exmandatario.

Los seguidores comenzaron a hacer fila el viernes por la mañana y el sábado por la tarde, la fila se extendía cerca de una milla desde la entrada del lugar.

Casi una hora antes de que subiera al escenario, los seguidores habían llenado casi todos los asientos del Van Andel Arena, con capacidad para 12,000 personas.

Muchos llevaban puestas camisetas con la imagen de Trump, en el escenario, después de que le dispararan, levantando el puño en el aire tras sobrevivir al atentado, junto con los habituales sombreros rojos que decían “Make America Great Again”.

Mike Gaydos, quien viajó desde Indiana con sus tres hijos para asistir al mitin, dijo que en el pasado no se consideraba un "gran" partidario de Trump, pero que quería mostrar su apoyo al expresidente tras su intento de asesinato.

"No podemos permitir que algo así nos atrape", dijo. “Pensé que mostró valentía ese día y quiero mostrarles a mis hijos esa valentía también”.

Refuerzan seguridad en Grand Rapids por mitin de Trump y Vance

Las calles aledañas que fueron cerradas por medidas de seguridad, estaban repletas de vendedores de comida y ropa.

Entre ellos se encontraba un vendedor de Carolina del Norte que dijo que había pasado la noche haciendo camisetas con "Trump Vance '24".

El centro de Grand Rapids también vio una importante presencia policial, con agentes estacionados en casi todas las cuadras, mientras que otros patrullaban a caballo y en bicicleta.

La mayor seguridad fuera del lugar creó un ambiente tenso, y algunos asistentes mencionaron que los drones en el cielo los habían puesto nerviosos.

Los asistentes debían pasar por un detector de metales al ingresar al estadio cubierto del centro de Grand Rapids, sin embargo, la presencia de seguridad en el interior parecía consistente con eventos anteriores.

“Esta es la seguridad más estricta que he visto jamás”, dijo Renee White, quien dijo que ha asistido a 33 de los mítines de Trump. “Normalmente, podemos traer algunas bolsas pequeñas, pero hoy tuve que dejar las cosas ahí afuera”.

White estaba sentado detrás del podio en el mitin en Butler, Pensilvania, donde el pistolero abrió fuego desde un tejado cercano. Describió el tiroteo como “surrealista”, pero dijo que eso no le impediría ir a mítines.

"Si me van a eliminar, al menos estoy haciendo algo que me encanta hacer, ¿verdad?" dijo Blanco.

Dijo que se emocionó cuando Trump, en su discurso ante los delegados del Comité Nacional Republicano, describió el tiroteo en detalle.

"Se supone que no debo estar aquí esta noche", dijo Trump en el salón de convenciones abarrotado. La multitud de miles de personas, que escuchaba en silencio, gritó: “Sí, debías”.

Michigan es uno de los pocos estados indecisos cruciales que se espera determinen el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.

Michigan, un estado clave en disputa electoral entre Trump y Biden

Trump ganó por poco más de 10,000 votos en el estado en 2016, pero el demócrata Joe Biden le dio la vuelta en 2020, ganando por un margen de 154,000 votos en su camino a la presidencia.

Los demócratas han dominado las elecciones recientes en Michigan, pero los republicanos ahora ven una apertura en el estado, ya que los demócratas están cada vez más divididos sobre si Biden debería abandonar la carrera.

Biden ha insistido en que no renunciará y ha intentado volver a centrar la atención en Trump, diciendo el viernes que el discurso de aceptación de Trump en la convención republicana mostró una “visión oscura para el futuro”.

El mandatario demócrata de 81 años, que apareció en Detroit este mes, se encuentra actualmente aislado en su casa de playa en Delaware, recuperándose del covid-19.

Grand Rapids, la ciudad más grande del condado de Kent, fue históricamente un bastión republicano, pero ha tenido una tendencia cada vez más azul.

Fue uno de los tres condados de Michigan que Trump ganó en 2016, pero Biden dio la vuelta en 2020.

También es un área donde la republicana Nikki Haley obtuvo una cantidad sustancial de votos mientras competía contra Trump en las primarias republicanas.

Ahora ambas campañas presidenciales buscan ganar en esta región.

Haley instó a sus seguidores a respaldar a Trump en un discurso en la convención.

La representante estadounidense Hillary Scholten, una demócrata que representa a Grand Rapids, se encuentra entre el creciente número de legisladores que piden a Biden que abandone la carrera después del desastroso desempeño en el debate del mes pasado.

