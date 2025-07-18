El cierre del ‘Late Show’ de Stephen Colbert, ¿es censura o una “decisión financiera”?

Video Trump llama "débiles" a simpatizantes inconformes por manejo del caso Epstein: las noticias del día

La decisión de la cadena CBS de cancelar el programa televisivo ‘Late Show’ with Stephen Colbert ha desatado una serie de especulaciones sobre las razones, luego de que el comediante criticó un acuerdo entre el medio y Donald Trump para acabar con una demanda interpuesta por el presidente.

CBS anunció el jueves su decisión de dar por terminado el contrato con Colbert, un reconocido comediante que ha sido crítico de Trump desde que este se lanzó por primera vez por la presidencia en 2015.

CBS dijo que ‘Late Show’ fue cancelado por “razones financieras”, no por su contenido. Sin embargo, el momento —tres días después de que Colbert criticara el acuerdo entre Trump y Paramount Global, la empresa matriz de CBS, sobre una historia de ‘60 Minutes’— llevó a dos senadores de Estados Unidos a cuestionar públicamente los motivos.

La decisión implica el cierre de una institución televisiva de décadas en un panorama mediático cambiante y eliminando del aire a uno de los críticos más prominentes y persistentes del presidente Trump en la televisión nocturna.

“‘The Late Show’ desaparecerá”, dice Colbert, desatando abucheos de la audiencia

Colbert le dijo a su audiencia en el Teatro Ed Sullivan de Nueva York que se enteró el miércoles por la noche de que, después de una década al aire, "el próximo año será nuestra última temporada”.

“Es el fin de 'The Late Show' en CBS. No me están reemplazando. Todo esto simplemente desaparecerá”, dijo Colbert en su programa del jueves.

La audiencia respondió con abucheos y gemidos, a lo que el comediante de 61 años dijo: "Sí, comparto sus sentimientos".

Tres altos ejecutivos de Paramount y CBS elogiaron el programa de Colbert como "un pilar del espíritu del momento de la nación" en un comunicado que decía que la cancelación "es puramente una decisión financiera en un contexto desafiante en la noche” y que “no está relacionada de ninguna manera con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que ocurren en Paramount".

En su monólogo del lunes pasado, Colbert dijo que estaba "ofendido" por el acuerdo de 16 millones de dólares alcanzado por Paramount, cuya venta pendiente a Skydance Media necesita la aprobación de la administración Trump. Dijo que el nombre técnico en círculos legales para el acuerdo era "gran soborno gordo".

"No sé si algo —cualquier cosa— reparará mi confianza en esta empresa", dijo Colbert. "Pero, solo intentándolo, diría que 16 millones ayudarían".

Trump había demandado a Paramount Global por la forma en la que ‘60 Minutes’ editó su entrevista el otoño pasado con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, aunque el medio había insistido en que la queja no tenía sustento.

Los críticos del acuerdo dicen que la empresa se buscó despejar un obstáculo para la venta a Skydance, propiedad de David Ellison, hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, un cercano aliado de Trump.

Colbert asumió ‘The Late Show’ en 2015 después de convertirse en una figura de la comedia y la sátira de noticias trabajando en Comedy Central con Jon Stewart en ‘The Daily Show’ y presentando ‘The Colbert Report’, que parodiaba los programas de conversación de derecha.

Las calificaciones más recientes de Nielsen muestran que Colbert ha ganado espectadores hasta ahora este año y ha encabezado su franja horaria entre los emisores, con aproximadamente 2,417 millones de espectadores en 41 nuevos episodios.

El martes, el ‘Late Show’ de Colbert obtuvo su sexta nominación al Emmy por programa de entrevistas destacado. Ganó un premio Peabody en 2021.

David Letterman comenzó a presentar ‘The Late Show’ en 1993. Cuando Colbert asumió la titularidad del programa, se enfocó más en temas políticos en las transmisiones. Junto a músicos y estrellas de cine, Colbert a menudo recibe a políticos en su sofá.

Cancelación no es "coincidencia" tras críticas de Colbert a acuerdo CBS-Trump, dice Sanders

En su cuenta de X, el senador independiente, Bernie Sanders, por Vermont, dijo que no es "coincidencia" que la cancelación del programa de Colbert ocurriera tras la dura crítica del comediante al acuerdo millonario ente CBS y Trump para dar por terminada la demanda del presidente.

"Los multimillonarios dueños de CBS pagan a Trump 16 millones de dólares para resolver una demanda fraudulenta mientras intentan vender la cadena a Skydance", dijo.

"Stephen Colbert, un talento extraordinario y el presentador más popular de los programas nocturnos, critica duramente el acuerdo. Días después, lo despiden. ¿Acaso creo que es una coincidencia? ¡No!"

El senador demócrata de Estados Unidos Adam Schiff de California fue un invitado el jueves por la noche. Schiff dijo en X que "si Paramount y CBS terminaron el ‘Late Show’ por razones políticas, el público merece saberlo. Y merece algo mejor." La senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts emitió una declaración similar.

El homólogo de Colbert en ABC, Jimmy Kimmel, publicó "Te quiero Stephen" en Instagram y dirigió una palabrota a CBS.

"Estoy tan sorprendido como todos", dijo el presentador del programa ‘ Tonight’ de NBC, Jimmy Fallon, el viernes en Instagram. "Stephen es uno de los anfitriones más agudos y divertidos. Realmente pensé que lo acompañaría durante años".

“Están tratando de silenciar a la gente”, dice actriz ganadora del Oscar

"Están tratando de silenciar a la gente, pero eso no funcionará. No funcionará. Solo nos haremos más fuertes", dijo la actriz Jamie Lee Curtis, quien anteriormente ha criticado a Trump y visitará el programa de Colbert en los próximos días, a la AP.

Colbert ha dirigido sus críticas a Trump por mucho tiempo. Los invitados en su primer programa en septiembre de 2015 fueron el actor George Clooney y Jeb Bush, quien entonces estaba en su campaña primaria presidencial republicana contra Trump.

"Bush fue gobernador de Florida durante ocho años", dijo Colbert a su audiencia. "Y uno pensaría que tanta exposición a naranjas y gente loca lo habría preparado para Donald Trump. Evidentemente no."

La crítica implacable de Colbert a Trump, su denuncia del acuerdo y la venta pendiente de la empresa matriz no pueden ser ignoradas, dijo Bill Carter, autor de ‘ The Late Shift’.

"Si CBS piensa que la gente simplemente va a tragarse esto, están realmente engañados", dijo Carter.

Andy Cohen, quien comenzó su carrera en CBS y ahora presenta ‘Watch What Happens Live’, dijo en una entrevista: "Es un día muy triste para CBS que estén saliendo de la carrera nocturna. Quiero decir, están apagando las luces después de las noticias".

La televisión nocturna ha enfrentado presiones económicas durante años; los ratings y los ingresos publicitarios han disminuido y muchos jóvenes espectadores prefieren ver los momentos destacados en línea, pero las cadenas tienen problemas para monetizarlos.

CBS también canceló recientemente el programa ‘After Midnight’ de la presentadora Taylor Tomlinson, que se emitía después de ‘The Late Show’.

A pesar de todo, Colbert había liderado la competencia nocturna de la cadena durante años. Y aunque NBC ha reconocido presiones económicas al eliminar la banda en el programa de Seth Meyers y recortar una noche del ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, no había habido tales esfuerzos visibles en ‘The Late Show’.

“CBS se están rindiendo ante Trump”, dice analista

En un análisis del periodista de The Atlantic, Dave A. Graham, opinó que la cancelación del programa de Colbert refleja cómo CBS está “rindiéndose ante Trump”, posiblemente por el interés de la cadena en que el gobierno apruebe la venta de Paramount a Skydance.

“Los propietarios de CBS han tomado una serie de decisiones rindiéndose ante el presidente Donald Trump, y la sorpresiva decisión de permitir que Colbert —un crítico destacado y constante de Trump— se retire parece ser parte de ese patrón”, escribió en su análisis.

Graham mencionó la reciente renuncia del productor ejecutivo de ‘60 Minutes’, Bill Owner, como parte del patrón.

Recordó que, en su carta a los colaboradores del programa anunciando las razones de su renuncia, el productor dijo que era claro que la empresa ya no le permitiría “tomar decisiones independientes” al hacer su trabajo periodístico.

“Los ejecutivos de Paramount y Skydance han demostrado que no están interesados en defender el periodismo de CBS ni su independencia editorial, en detrimento no sólo de la reputación histórica de la cadena sino también de los muchos excelentes periodistas que todavía trabajan allí”, agregó Graham.

