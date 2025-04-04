Líderes demócratas protestan la noticia del cese del director de la Agencia de Seguridad Nacional

Video Juez ordena al gobierno Trump conservar los mensajes del chat grupal de Signal sobre ataques en Yemen

Destacados demócratas del Congreso protestaron el jueves por el presunto despido del general Tim Haugh del cargo de director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Un legislador dijo que la decisión "nos hace a todos menos seguros".

El diario The Washington Post informó el jueves por la noche que Haugh y Wendy Noble, su subordinada civil en la NSA —siglas en inglés de la agencia—, habían sido destituidos de esos cargos. Haugh también encabezaba el Comando Cibernético de Estados Unidos, que coordina las operaciones de seguridad electrónica del Pentágono. El informe del Post citó a dos funcionarios federales en servicio y a un exfuncionario que solicitaron guardar el anonimato.

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, declaró en un comunicado: “El general Haugh ha servido a nuestro país en uniforme, con honor y distinción, por más de 30 años. En un momento en que Estados Unidos enfrenta amenazas cibernéticas sin precedentes... ¿cómo es que despedirlo hace que los estadounidenses estén más seguros?”.

El representante demócrata Jim Himes, el miembro de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, indicó que estaba “profundamente perturbado por la decisión”.

“Sé que el general Haugh es un líder honesto y franco que se apegó a la ley y puso la seguridad nacional en primer lugar... temo que esas son precisamente las cualidades que podrían llevar a su despido en este gobierno", añadió Himes. “La Comisión de Inteligencia y el pueblo estadounidense necesitan una explicación inmediata para esta decisión, que hace que todos estemos menos seguros”.

Trump cesa también a funcionarios del NSC

Horas antes el jueves, el presidente Donald Trump dijo que había despedido a “ algunos” funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, medida que se produjo un día después de que la activista de extrema derecha Laura Loomer le planteara preocupaciones directamente sobre la lealtad del personal.

Durante su conversación en el Despacho Oval con Trump, Loomer instó al presidente a purgar a los empleados que consideraba insuficientemente leales a su agenda MAGA (sigla del lema electoral “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”), según varias personas al tanto del asunto. Todas hablaron a condición de guardar el anonimato para poder tocar el delicado tema del personal.

“Siempre estamos despidiendo a personas”, les dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a Miami el jueves por la tarde. “Personas que no nos gustan o personas que no creemos que puedan hacer el trabajo o personas que pueden tener lealtades hacia alguien más”.

Los despidos ocurren mientras el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, sigue defendiéndose de los llamados a que sea destituido después de agregar a periodista a un grupo en la aplicación encriptada Signal, de acceso público, en que la cúpula de seguridad nacional discutía un inminente ataque contra milicianos hutíes en Yemen a mediados de marzo.

Sorpresa por el despido de Haughs mientras continúa Waltz

Warner dijo el jueves por la noche: “Es asombroso, también, que el presidente Trump despidiera al líder experimentado y apartidista de la Agencia de Seguridad Nacional mientras aún no responsabiliza a ningún miembro de su equipo por filtrar información secreta en una aplicación comercial de mensajería, incluso cuando aparentemente acepta indicaciones sobre personal de seguridad nacional de parte de una desacreditada teórica de la conspiración en el Despacho Oval”.

Haugh se reunió el mes pasado con Elon Musk, cuyo Departamento de Eficiencia Gubernamental ha sacudido al gobierno federal al recortar personal y presupuestos en docenas de agencias. En un comunicado, la NSA indicó que la reunión tenía la intención de asegurar que ambas organizaciones estén “alineadas” con las prioridades del nuevo gobierno.

Haugh había encabezado tanto a la NSA como el Comando Cibernético desde 2023. Ambos departamentos desempeñan papeles principales en la ciberseguridad de la nación. La NSA también apoya a las fuerzas armadas y otras agencias de seguridad nacional al recopilar y analizar una gran cantidad de datos e información a nivel global.

Al Comando Cibernético se le considera la primera línea de defensa de Estados Unidos en el ciberespacio, y también planifica operaciones cibernéticas ofensivas para su posible uso contra adversarios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó recientemente a la oficina pausar algunas operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia, en otro indicio de cómo el gobierno de Trump está transformando el trabajo de la comunidad de inteligencia de la nación.

