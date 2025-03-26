Mike Waltz dice que asume la responsabilidad por el escándalo del chat de Signal; Trump le resta importancia y dice que fue un simple "fallo"

Video Periodista cuenta cómo fue incluido a chat grupal del gobierno en el que se habló sobre atacar Yemen

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo el martes que asumía "plena responsabilidad" por haber añadido por error al periodista de The Atlantic Jeffrey Goldberg a un chat en el que altos cargos de la administración Trump hablaban sobre inminentes ataques a los rebeldes hutíes de Yemen.

"Asumo toda la responsabilidad. Yo creé el grupo; mi trabajo es asegurarme de que todo esté coordinado", declaró Waltz a Fox News, en su primera entrevista desde que la revista The Atlantic reveló la filtración en el chat de Signal, sin que, por otro lado, hubieran surgido indicios de que fuera a sufrir alguna represalia ni que tenga intención de renunciar a su cargo, como han exigido algunos demócratas.

PUBLICIDAD

Waltz dijo que no conoce personalmente a Goldberg, el periodista añadido por error al chat, al que llamó "perdedor", en línea con la línea de ataques que han adoptado otras figuras del gobierno, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el propio presidente Donald Trump.



El asesor de seguridad nacional dijo que expertos técnicos y legales estadounidenses estaban investigando la filtración y sugirió que el error pudo tratarse de que guardó el número de Goldberg con otro nombre.

"¿Alguna vez has tenido el contacto de alguien que muestra su nombre y luego tienes el número de otra persona?", preguntó. "Así que, por supuesto, no vi a este perdedor en el grupo. Creía que era otra persona. Ahora estamos tratando de averiguar si lo hizo deliberadamente o si ocurrió por algún otro motivo técnico", agregó.

Trump le resta importancia a la falla de seguridad

Por su parte, el presidente Donald Trump minimizó el incidente diciendo que ha sido “la única falla en dos meses” de su gobierno.

El presidente dijo a NBC News que el desliz “resultó no ser grave” y expresó su apoyo al asesor de seguridad nacional, Mike Waltz.

“Michael Waltz ha aprendido una lección y es un buen hombre”, dijo Trump, quien pareció culpar a un colaborador no identificado del asesor por agregar a Goldberg al grupo. “Fue uno de los empleados de Michael en el teléfono. Un miembro del personal incluyó su número allí”, declaró.

El presidente mantuvo sus ataques contra The Atlantic y el periodista Goldberg y envió mensajes contradictorios sobre si su gobierno cambiaría en un futuro la manera en la que comparte información delicada.

PUBLICIDAD

“No lo usaremos mucho” en el futuro, señaló Trump sobre la aplicación de mensajería Signal. “Es uno de los precios que pagas cuando no estás en la Sala de Manejo de Emergencias sin teléfonos, lo cual, sinceramente, siempre es lo mejor".

“Si dependiera de mí, todos estarían juntos en una sala. La sala tendría paredes de plomo sólido y un techo de plomo y un piso de plomo”, agregó el mandatario.

La Casa Blanca emitió el martes un comunicado en el que calificó el escándalo como un “esfuerzo coordinado para distraer de las acciones exitosas tomadas por el presidente Trump y su gobierno para castigar a los enemigos de Estados Unidos y mantener a los estadounidenses seguros”.

En el período previo a su victoria electoral de 2016 sobre la demócrata Hillary Clinton, Trump instó a que se procesara penalmente a la exsecretaria de Estado por comunicarse con relación a información confidencial con sus colaboradores a través de un servidor de correo electrónico privado. El asunto estuvo bajo investigación, pero el FBI finalmente recomendó no presentar cargos.

Trump también enfrentó cargos él mismo por mal manejo de información confidencial al negarse a devolver documentos clasificados que se llevó a su finca de Mar-a-Lago después de su primer mandato en la Casa Blanca.

Las declaraciones de altos funcionarios en audiencia en el Senado

El uso de la aplicación de mensajería Signal para hablar de una operación sensible ha hecho que el gobierno sea objeto de críticas devastadoras por parte de los legisladores demócratas, quienes expresaron su indignación por la insistencia de la Casa Blanca y de altos funcionarios del gobierno de que no se compartió información clasificada.

PUBLICIDAD

En una audiencia ante la Comisión de Inteligencia del Senado que originalmente no estaba relacionada con el incidente, altos funcionarios del gobierno no lograron explicar por qué se utilizó una aplicación de acceso público para discutir una operación militar.

La audiencia estaba programada para que los principales funcionarios de inteligencia del gobierno informen a los legisladores sobre las amenazas globales que enfrenta EEUU, pero el incidente del chat de Signal ocupó una buena parte del encuentro. Este miércoles es el turno del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, con el mismo propósito.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que según el reporte de The Atlantic estaba en el chat, reconoció el martes que se encontraba rumbo a un viaje al extranjero durante el incidente. No reveló si usaba su teléfono personal o uno emitido por el gobierno alegando que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca revisa el incidente.

Tanto Gabbard como el director de la CIA, John Ratcliffe, quien reconoció haber participado en el chat de Signal y también testificó el martes, enfrentaron fuertes críticas de los legisladores.

“Director Ratcliffe, este fue un grave error, ¿correcto?”, preguntó el senador Jon Ossoff, un demócrata por Georgia. Después de una breve pausa, Ratcliffe sacudió la cabeza. “No”, respondió, para a continuación intentar interrumpir a Ossoff mientras tachaba el asunto de "una vergüenza".

“Es completamente poco profesional. No se han ofrecido disculpas. No se ha reconocido la gravedad de este error”.

PUBLICIDAD

Ratcliffe y Gabbard dijeron a los legisladores que en la cadena de mensajes no se incluyó información confidencial sobre los planes de ataque de Estados Unidos. Pero The Atlantic informó que los mensajes incluían información precisa sobre paquetes de armas, objetivos y tiempos, aunque no publicó esos detalles.

Al cuestionarla sobre si tal información debería ser confidencial, Gabbard se mostró evasiva. “Dejo esa pregunta al secretario de Defensa, al Consejo de Seguridad Nacional”, subrayó.

¿Se compartió información confidencial en el chat de Signal?

En un intercambio con los legisladores, Ratcliffe comentó que el secretario de Defensa tenía la autoridad para determinar si la información en el chat era confidencial.

Hegseth ha eludido las preguntas sobre si la información que publicó en Signal era confidencial. La noche del martes desde Hawaii, repitió casi palabra por palabra su breve declaración del día anterior de que “nadie está enviando planes de guerra, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto”.

Los demócratas respondieron, diciendo que los planes militares que se filtraron muestran un descuido flagrante en materia de seguridad, pero Ratcliffe insistió en que no se violaron las reglas.

“Para ser claros, mis comunicaciones en el grupo de mensajes de Signal fueron completamente permisibles y legales, y no incluyeron información clasificada”, dijo Ratcliffe a los legisladores en la audiencia.

Al hacer frente a las acaloradas preguntas del senador demócrata por Virginia Mark Warner, Gabbard dijo que hay una diferencia entre las divulgaciones “involuntarias” de información y las filtraciones intencionales. “No se compartió material confidencial”, declaró Gabbard.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Warner dijo que el desliz en la seguridad podría haber costado vidas.

“Si esta información hubiera salido, podrían haberse perdido vidas estadounidenses. Si los hutíes hubieran tenido esta información, podrían haber reposicionado sus sistemas defensivos”, subrayó Warner.

En su aparición en Fox, Waltz dijo que aunque ninguna de la información en el chat era clasificada, preferiría que permaneciera fuera de la luz pública. “Ciertamente quiero que nuestras deliberaciones sigan siendo confidenciales”, dijo.

En respuesta a preguntas del senador demócrata por Oregon Ron Wyden, Gabbard y Ratcliffe dijeron que serían parte de una auditoría donde se investigue el uso de Signal por parte de los funcionarios del gobierno. Wyden dijo que ello debe ser investigado.

“Soy de la opinión de que debería haber renuncias”, dijo Wyden.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, quien se presentó con Ratcliffe y Gabbard en la audiencia, dijo que hacía muy poco que había sido informado sobre el asunto del chat de Signal y no tenía una actualización sobre si el FBI ha iniciado una investigación al respecto.

Con información de AP y AFP.