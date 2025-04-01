El mismo asesor de Trump del escándalo del chat de Signal usó su cuenta de Gmail para asuntos gubernamentales: reporte

Video Periodista cuenta cómo fue incluido a chat grupal del gobierno en el que se habló sobre atacar Yemen

Tras el escándalo por haber añadido por error a un periodista a un chat grupal en el que altas autoridades del gobierno discutieron detalles de un ataque militar, este martes se supo que el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Waltz, y otros funcionarios utilizaron una cuenta de Gmail para tratar asuntos oficiales, según documentos a los que tuvo acceso The Washington Post.

De acuerdo a este diario, que cita también entrevistas con funcionarios, Waltz usó su cuenta de correo electrónico personal para recibir su agenda y otros documentos de trabajo.

Además, el periódico tuvo acceso a un hilo de correos en los que un asesor de alto rango de Waltz utilizaba su cuenta para intercambiar correos con colegas de otras agencias y departamentos sobre posiciones militares delicadas y sistemas de armas de gran alcance.

The Washington Post subraya que Gmail es un método de comunicación mucho menos seguro que Signal y considera que es “el último ejemplo de prácticas cuestionables en materia de seguridad de datos por parte de altos funcionarios de seguridad nacional”.

Segunda polémica para Waltz por su uso de la tecnología para tratar asuntos gubernamentales

Waltz lleva días siendo blanco de críticas por haber incluido el mes pasado al redactor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en un chat de Signal en el que estaban incluidos altos cargos del ejecutivo.

El asesor y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otros, utilizaron el grupo para hablar sobre los detalles de los ataques aéreos sin saber que un periodista lo estaba leyendo.

La semana pasada, el asesor de seguridad nacional declaró en Fox News que asumía la responsabilidad por esta filtración. "Asumo toda la responsabilidad. Yo creé el grupo; mi trabajo es asegurarme de que todo esté coordinado", dijo tras las peticiones de algunos demócratas que exigían su dimisión.

Sin embargo, Trump restó importancia a lo ocurrido, que calificó como “la única falla en dos meses” de su gobierno y que “resultó no ser grave”. “Michael Waltz ha aprendido una lección y es un buen hombre”, dijo en NBC News, a la vez que criticó los llamados para que despidiera a Waltz o Hegseth y denunció una “caza de brujas”.

Otros casos de mal manejo de información oficial por parte de altos funcionarios de EEUU

Frente a su postura actual, Trump instó a que se procesara penalmente a Hillary Clinton, su entonces rival demócrata antes de ganar la Presidencia en 2016, por comunicarse con sus colaboradores sobre información confidencial a través de un servidor de e-mail privado. El asunto estuvo bajo investigación, pero el FBI finalmente recomendó no presentar cargos.

Trump también enfrentó cargos él mismo por mal manejo de información confidencial al negarse a devolver documentos clasificados que se llevó a su residencia de Mar-a-Lago después de su primer mandato en la Casa Blanca.

Esta semana, sin embargo, la Casa Blanca confirmó que ya ha cerrado la investigación sobre el caso del chat grupal de Signal y volvió a descartar la dimisión de Waltz. “El presidente sigue confiando en su asesor de seguridad nacional”, subrayó su portavoz, Karoline Leavitt.

Ahora, está por ver si las nuevas revelaciones sobre su uso inadecuado de Gmail podrían o no aumentar los llamados para que Waltz deje el cargo.

