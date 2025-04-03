Trump despide a varios funcionarios de seguridad nacional por ser considerados “desleales”

Video Juez ordena al gobierno Trump conservar los mensajes del chat grupal de Signal sobre ataques en Yemen

El presidente Donald Trump despidió a varios funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca después de que la activista de extrema derecha Laura Loomer lo instó a purgar al personal que ella consideraba insuficientemente leal.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times y la agencia AP, Loomer dijo que los funcionarios no estaban alineados a la agenda de ‘Make America Great Again’ o MAGA impulsada por Trump.

PUBLICIDAD

Aunque AP reportó que al menos tres funcionarios senior fueron despedidos junto a otros de menor rango, fuentes del Times le dijeron al medio que fueron seis los funcionarios cesados.

Loomer presentó una amplia investigación sobre presuntos opositores a Trump dentro del gobierno en una reunión en la Oficina Oval el miércoles, dijeron a AP fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados de personal.

En la reunión participaron el vicepresidente JD Vance, la jefa de gabinete Susie Wiles, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y Sergio Gor, director de la Oficina de Personal Presidencial, dijeron las personas.

El portavoz del NSC, Brian Hughes, se negó a comentar con AP sobre la reunión o los despidos, insistiendo en que la Casa Blanca no discute cuestiones de personal.

La Oficina de Personal Presidencial ha tomado medidas para despedir al menos a tres altos funcionarios del NSC y a varios asistentes de menor rango.

Loomer, quien ha promovido teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre, fue una presencia frecuente en la campaña electoral durante la campaña de Trump a la Casa Blanca en 2024.

Más recientemente, ha estado hablando en las redes sociales sobre algunos miembros del equipo de seguridad nacional de Trump en los que, según ella, no se puede confiar.

"Fue un honor reunirme con el presidente Trump y presentarle los resultados de mi investigación", dijo Loomer en una publicación en X. "Continuaré trabajando duro para apoyar su agenda y continuaré reiterando la importancia y la necesidad de una VERIFICACIÓN FUERTE, en aras de proteger al Presidente de los Estados Unidos de América y nuestra seguridad nacional".

PUBLICIDAD

Trump tiene una larga historia de elevar y asociarse con personas que divulgan falsedades y teorías de conspiración, y regularmente amplifica las publicaciones en su sitio de redes sociales compartidas por aquellos como Loomer, que promueven QAnon, una teoría de conspiración apocalíptica y complicada centrada en la creencia de que Trump está luchando contra el “Estado profundo”.

Trump mismo ha diseminado mentiras sobre el sistema electoral estadounidense, sobre todo cuando perdió frente al demócrata Joe Biden en los comicios de 2020.

Incluso, basándose en mentiras, promovió que sus seguidores irrumpieran en el Capitolio el 6 de enero de 2021 para que evitaran la certificación de la victoria electoral del entonces presidente electo, Biden. Ese vergonzoso episodio en la historia de la democracia estadounidense ha sido denominado “asalto al Capitolio”.

Y las falsedades dichas por Trump sobre el proceso electoral que perdió en 2020 ha sido catalogada como la “Gran Mentira”. No obstante, Trump ha continuado diciendo a menudo que él no perdió en esos comicios, aunque expertos de su propio gobierno en su primer mandato, jueces y especialistas sostienen que no existe evidencia de que haya ocurrido un fraude en contra del republicano.

Despidos de personal del NSC ocurre en medio de tormenta mediática por Signalgate

La decisión de Trump de expulsar al personal se produce en un momento en que Waltz está respondiendo a los pedidos de su destitución después de utilizar la aplicación cifrada Signal, disponible públicamente, para discutir la planificación de la delicada operación militar del 15 de marzo contra militantes hutíes en Yemen. Trump ha dicho que apoya a Waltz.

PUBLICIDAD

Un periodista, Jeffrey Goldberg de la revista The Atlantic, fue agregado por error por Waltz a la cadena y reveló que el equipo de Trump la usó para discutir el momento preciso de la operación, los aviones utilizados para llevar a cabo los ataques y más.

Waltz asumió la responsabilidad de construir la cadena de texto, pero de forma confusa y sion presentar evidencia alguna dijo que no sabe cómo terminó incluido Goldberg. Goldberg ha dicho que fue Waltz quien lo agregó.

Loomer, en el periodo previo a la reunión del miércoles con Trump, se había quejado ante funcionarios de gobierno cercanos a ella de que había sido excluida del proceso de investigación del NSC mientras Waltz formaba su personal, según una persona familiarizada con el asunto.

Ella cree que Waltz dependió demasiado en el proceso de los “neocons” (una abreviatura de los neoconservadores más agresivos dentro del Partido Republicano), así como de los que ella percibía como tipos “no lo suficientemente MAGA”, dijo la persona.

Waltz, en los primeros días del regreso de Trump a la Casa Blanca, envió a unos 160 funcionarios profesionales de carrera asignados al NSC de regreso a sus agencias locales para garantizar que el personal estuviera comprometido con la implementación de la agenda Estados Unidos Primero de Trump.

La medida dejó de lado a expertos de carrera en temas que van desde el contraterrorismo hasta la política climática global en un momento en que Estados Unidos está lidiando con un conjunto dispar de asuntos complicados de política exterior, incluidos conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Adam Schleifer, fiscal federal adjunto en Los Ángeles, fue despedido sin explicación en un conciso correo electrónico de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca poco después de que Loomer publicara sobre él en las redes sociales, según una persona familiarizada con el asunto.

Mira también: