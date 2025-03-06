El caso de Frank Zamora, el empleado estatal de Texas despedido por no eliminar sus pronombres de la firma de su correo electrónico

Video ¿Qué impacto tiene en la comunidad LGBTQ+ la política de Trump que reconoce solo dos géneros? Lo analizamos

Frank Zamora, un exfuncionario de la Comisión de Bienes Raíces de Texas (TREC), alega que fue despedido el mes pasado después de rehusarse a eliminar los pronombres de género de las firmas de sus correos electrónicos oficiales.

TREC es una agencia del gobierno estatal de Texas que rige las prácticas inmobiliarias en el estado, el cual está alineado con la posición de Donald Trump, según la cual su gobierno reconoce solo dos géneros: "masculino" y "femenino".

Muchas personas utilizan sus pronombres en sus firmas o usuarios como forma de inclusión y respeto a las identidades de género de los demás.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró en su cuenta de X la rapidez con que había ocurrido el despido de Zamora en una publicación donde compartía un artículo del Austin American-Statesman que titulaba: "Un empleado estatal de Texas se negó a eliminar los pronombres de su firma de correo electrónico. Fue despedido antes del mediodía".

Pero no quedó ahí: Elon Musk también respondió a la publicación de Abbott con dos emoji de fuego, el cual generalmente se usa para decir que algo es "excelente" o "genial".

Zamora dijo que no tenía planeado emprender acciones legales por su despido.

"No podía, en buena conciencia, contribuir a esas acciones”

El funcionario despido, un especialista de bienes raíces de 32 años de edad, dijo en una entrevista con el Austin American-Statesman que la directiva que provino del gobernador Greg Abbott, “es parte de un esfuerzo más amplio para hacer que las personas LGBT+ se sientan mal recibidas en el estado de Texas".

Zamora dijo en la entrevista que "no podía, en buena conciencia, contribuir a esas acciones de ninguna manera, sin importar cuán pequeña sea".

De hecho, el 30 de enero, Abbott dirigió un memorando todas las agencias del estado donde les ordenó "cumplir la ley estatal y federal" y reconocer "la realidad biológica de que solo hay dos sexos" y dijo que esa decisión “defiende a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaura la verdad biológica en el gobierno".

Un correo electrónico de la directora del TREC, Chelsea Buchholtz, obtenido por varios medios, dice a los empleados de la comisión que "en base con una reciente directiva del gobernador Abbott, la agencia está modificando su formato de bloque de firma de correo electrónico de empleados eliminando los pronombres preferidos”.

“La nueva plantilla está adjunta. Por favor, mire su firma y asegúrese de que la suya cumpla con ella. Entiendo que este cambio puede tener un impacto en los empleados y soy sensible a eso. Sin embargo, el gobernador ha ordenado a la agencia que actúe y así lo haremos”, agrega la comunicación.

En la entrevista, Zamora relató que después de quejarse con sus superiores por la orden recibida, le dejaron tres opciones: eliminar los pronombres, renunciar o ser despedido.

Al no renunciar y negarse a eliminar los pronombres, Zamora fue despedido, pese a que, según dijo Zamora en la entrevista, su evaluación más reciente indica que había "superado las expectativas" puestas en él y era "un miembro esencial de la agencia".

El joven todavía no puede creer la causa de su despido.

"Ha habido múltiples ocasiones en las que me detengo y me pregunto: '¿Esto me está sucediendo realmente?' Quiero decir, estamos hablando de pronombres. Que alguien sea despedido por esto, que se haya politizado y se haya convertido en un arma, no solo es ridículo, sino un poco risible", dijo Zamora.

