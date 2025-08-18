Legisladores demócratas regresarán a Texas y abren paso a que los republicanos rediseñen los mapas electorales

Video Estos son los temas que se discutirán en la nueva sesión legislativa en Texas convocada por Abbott

Los demócratas de Texas anunciaron que pondrán fin a una ausencia de dos semanas que paralizó los esfuerzos republicanos para redibujar los distritos legislativos con el objetivo de satisfacer las exigencias del presidente Donald Trump y ampliar la ventaja del Partido Republicano.

Los líderes demócratas señalaron que regresarán para una segunda sesión legislativa especial, tras ver que los demócratas de California avanzan con planes para modificar sus propios mapas distritales de la Cámara de Representantes y contrarrestar las ganancias republicanas en Texas.

Los dos estados más poblados del país están al frente de una batalla nacional para transformar el panorama legislativo de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.



Trump ha buscado apuntalar la ajustada mayoría republicana en la Cámara y evitar un escenario similar al de las elecciones de 2018, durante su primera presidencia, cuando los demócratas retomaron el control de la cámara baja y usaron su mayoría para frenar la agenda presidencial e iniciar dos juicios políticos en su contra.

Decenas de representantes demócratas de Texas abandonaron el estado el 3 de agosto para impedir que los republicanos alcanzaran el quórum necesario para votar los nuevos mapas, que buscan enviar cinco republicanos más de Texas a Washington.

Los demócratas declararon la victoria después de que los republicanos aplazaran esa primera sesión y los demócratas de todo el país se manifestaron en oposición a la maniobra de manipulación de los distritos electorales liderada por Trump.

Los republicanos de Texas se preparaban este lunes para retomar la votación de nuevos distritos legislativos federales, con los que buscan asegurar una mayor ventaja rumbo a los comicios de 2026, luego de que los demócratas del estado indicaron estar dispuestos a regresar tras dos semanas de ausencia.

El gobernador republicano Greg Abbott incluyó la redistribución de distritos en la agenda a pedido de Donald Trump, quien busca reforzar la ajustada mayoría republicana en la Cámara federal para evitar perder el control de ese órgano, y con ello, las posibilidades de avanzar en su agenda conservadora en el resto de su mandato.

Es inusual que el proceso de rediseño de distritos se realice a mitad de década, pues normalmente ocurre al inicio de cada decenio en concordancia con el censo.

La mayoría de los estados, incluido Texas, otorga a los legisladores la facultad de trazar los mapas de distritos. California, en cambio, confía la labor a comisiones independientes.

Ambos estados encabezan la disputa resultante, que ya ha llegado a tribunales y legislaturas controladas por ambos partidos.

A nivel nacional, la configuración actual de los distritos deja a los demócratas a tres escaños de la mayoría. De los 435 asientos de la Cámara, solo unas pocas decenas de distritos son realmente competitivos, por lo que cambios sutiles en algunos estados pueden decidir qué partido obtiene el control.

Los demócratas de California, que poseen mayorías absolutas en ambas cámaras, lo suficiente para actuar sin votos republicanos, presentaron el viernes una propuesta que podría otorgarles cinco asientos más en la Cámara federal. Sin embargo, cualquier cambio requiere la aprobación de legisladores estatales y votantes. El gobernador demócrata Gavin Newsom anunció que California realizará un referéndum especial el 4 de noviembre sobre los nuevos distritos.

